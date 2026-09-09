Miércoles 9 de septiembre, 15:45 en Antena 3: el capítulo de Sueños de Libertad trae el “sí, quiero” de Valentina y la evolución del estado de salud de Fina, dos acontecimientos que marcan el rumbo inmediato de la trama.

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Según el avance semanal publicado (del 7 al 11 de septiembre), la boda de Valentina y la delicada situación de Fina concentran hoy los focos. La ceremonia no es solo un momento romántico: el compromiso público activa reacciones entre los personajes que pueden traducirse en nuevas alianzas y rencillas, según el propio avance.

En el capítulo de hoy, Valentina da un paso definitivo en público con su esperado “sí, quiero”. La escena promete tensiones internas en la familia perfumera y cambios en las relaciones de poder dentro del entorno de la protagonista.

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La otra línea central es la de Fina. El avance subraya que su estado de salud coloca a la familia ante decisiones urgentes y conversaciones difíciles; ese eje narrativo condiciona los movimientos de apoyo y distancia entre los personajes y puede acelerar la toma de decisiones que afecten al resto de la saga.

Además, el avance recoge un giro en el conflicto entre familias: Gabriel informa a Begoña de una victoria frente a los De la Reina, lo que añade un componente estratégico que complementa la vertiente emocional del episodio.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Sueños de Libertad se emite en Antena 3 a las 15:45 (horario habitual de la serie en la TDT). En Ceuta puede seguirse por la TDT en la franja de sobremesa.

Para los espectadores ceutíes, el episodio de hoy concentra señales narrativas que pueden alterar el mapa de relaciones de la serie: la boda pública de Valentina y la evolución del caso de Fina marcarán los próximos pasos de los protagonistas.

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