La empresaria permaneció desmayada durante 15 minutos debido a las altas temperaturas, fue atendida por el SAMUR y trasladada a la clínica Ruber, encontrándose ya en su domicilio recuperada tras sus vacaciones en Marbella

Carmen Lomana ha sufrido un incidente de salud durante el desarrollo de sus compromisos profesionales al reanudar su agenda tras disfrutar de sus vacaciones estivales en su residencia de Marbella. La empresaria sufrió un desmayo en plena vía pública mientras participaba en un rodaje de varias horas de duración expuesta al sol. La combinación de las altas temperaturas y la prolongación de la jornada derivó en un cuadro de desvanecimiento que requirió la intervención de los servicios de emergencia y su posterior traslado hospitalario, encontrándose en la actualidad en su domicilio en proceso de reposo.

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Desmayo de 15 minutos durante una jornada de grabación al sol

El suceso tuvo lugar durante el transcurso de una jornada de trabajo en la calle. Según detalló Xavi Martínez, uno de los conductores del programa matinal ‘Las Mañanas de Kiss FM’ —espacio donde la colaboradora protagoniza su propia sección cada martes y al que no pudo reincorporarse como consecuencia del percance—, la empresaria decidió no detener la grabación a pesar del cansancio. «Mirad si Carmen es trabajadora que ayer tenía un rodaje. Duraba unas cuantas horas, era en la calle y además al sol. No quiso parar por terminar, por no quedar mal, y se empezó a sentir bastante mal hasta que, de repente, se desmayó», relató el locutor.

El desvanecimiento se prolongó durante aproximadamente 15 minutos. Ante la gravedad de la situación, se requirió la presencia de los efectivos del SAMUR, cuyos sanitarios prestaron una primera asistencia de urgencia a la empresaria en el interior de un establecimiento comercial situado junto al lugar donde se desarrollaba la filmación.

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@lasmananaskiss TE QUEREMOS, CARMEN ❤️ @carmen_lomana se desmaya frente a Loewe en Madrid tras cuatro horas grabando al sol. Terminó hospitalizada, pero ya está en casa descansando. Vaya susto… 😰 📻 Las Mañanas KISS | De lunes a viernes de 06:00 a 11:00 en KISS FM con Xavi Rodríguez y María Lama #carmenlomana #salud #noticias ♬ sonido original – Las Mañanas KISS 💋

Atención médica en la clínica Ruber y traslado a su domicilio

Tras la primera intervención de los servicios asistenciales en el lugar de los hechos, Carmen Lomana fue trasladada a la clínica Ruber para ser sometida a la correspondiente revisión médica. Tras ser dada de alta y regresar a su hogar para guardar el reposo prescrito, la propia protagonista confirmó su estado de salud en declaraciones a Vanitatis, expresando su agradecimiento hacia el personal sanitario que la atendió. «Me he recuperado muy bien. Fue una insolación impresionante y estoy muy agradecida a la ambulancia del SAMUR y a la clínica Ruber», manifestó la empresaria.

Por su parte, Xavi Martínez ratificó en el espacio radiofónico que la colaboradora se encuentra descansando en su vivienda siguiendo las pautas fijadas por los facultativos: «Está en su casa, está descansando. Lo que le han recomendado, obviamente, es que descanse porque estuvo desmayada 15 minutos».

Retorno a la agenda profesional tras las vacaciones en Marbella

A pesar de la recomendación médica de guardar reposo y del impacto del cuadro sufrido, la empresaria no contempla alterar sus planes laborales a medio plazo ni bajar su ritmo habitual de trabajo. De este modo, prevé reanudar su rutina y retomar sus compromisos profesionales con normalidad tras haber concluido su estancia estival en Marbella.

El incidente dejó asimismo una anécdota referida por el propio Xavi Martínez, quien explicó la comunicación mantenida con la empresaria mientras esta permanecía en el centro hospitalario: «Me mandó un vídeo ayer desde allí y me decía: ‘Me desmayé… por suerte, frente a la puerta de Loewe’», señaló el conductor del programa en relación con la ubicación exacta del establecimiento donde recibió la asistencia inicial del SAMUR.