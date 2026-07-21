La periodista y presidenta de la Academia de Televisión deja el espacio informativo de Mediaset debido a la dificultad de conciliar su vida entre Málaga y Madrid, mientras el grupo le mantiene las puertas abiertas para futuros proyectos.

La periodista María Casado ha anunciado su salida de ‘Informativos Telecinco’ tras casi dos años al frente de la edición de fin de semana, espacio que dirigía y presentaba desde su incorporación a Mediaset en el otoño de 2024. La decisión de poner fin a esta etapa profesional responde a «motivos personales», según ha explicado la propia comunicadora, quien también ostenta el cargo de presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual en España.

La presentadora ha argumentado que la dificultad para conciliar su vida cotidiana entre Málaga y Madrid le ha llevado a tomar la determinación de tomarse un respiro. Sin embargo, Casado ha dejado entrever que su intención no pasa por retirarse de forma definitiva de la pantalla, sino por retomar la actividad periodística en cuanto resulte factible. En este sentido, ha manifestado su deseo de que la interrupción sea breve y se pueda encajar un nuevo proyecto lo antes posible.

Una despedida marcada por la cordialidad con Mediaset

El anuncio de su marcha se ha producido en un tono de entendimiento mutuo y cordialidad. La comunicadora ha expresado su agradecimiento a la cadena por la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar que se le ha brindado semana tras semana, calificando este periodo al frente de la audiencia como un regalo y definiendo su paso por el espacio como una aventura maravillosa. Asimismo, ha afirmado sentir a Mediaset como su casa y al equipo del fin de semana como una familia.

Por su parte, la dirección de Mediaset ha valorado públicamente la trayectoria de la periodista durante este periodo, elogiando su trabajo de carácter intenso y brillante. El grupo de comunicación ha manifestado por escrito que sus puertas continúan abiertas para Casado de cara a un futuro en el que pueda retomar la colaboración tras este periodo de descanso.

La reorganización del informativo de fin de semana

En relación con la cobertura de la vacante, Mediaset no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la estructura definitiva del espacio. No obstante, en principio estaba previsto que Carmen Corazzini, quien fue el rostro de ‘El Tiempo’ en Cuatro y colabora en diversos programas de la cadena, asumiera la presentación de las emisiones durante el periodo vacacional, por lo que inicialmente ocupará la plaza en pantalla.

La trayectoria de María Casado en Telecinco comenzó en 2024, tras varios lustros vinculada a los espacios informativos de Televisión Española, cadena que abandonó en 2020. En sus inicios en la cadena privada, presentó las ediciones de sobremesa y noche del fin de semana junto a David Cantero. Tras la salida del periodista en marzo de 2025, Casado asumió la conducción del informativo en solitario.

Durante este periodo, la periodista ha impreso una identidad propia al espacio mediante un estilo caracterizado por la espontaneidad y un enfoque desenfadado, llegando a recrear en directo elementos como el confesionario de los conciertos de la cantante Rosalía para abordar informaciones sobre su gira, generando repercusión y conversación en las redes sociales.