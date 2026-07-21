Ceuta se engancha a la pantalla con una semana cargada de títulos distintos: épica medieval, ciencia ficción claustrofóbica, comedia imposible y un par de apuestas de intriga y sátira. Aquí tienes los avances y el “por dónde van” de cada serie en emisión para que el domingo no te pille sin plan.

La casa del dragón

La sangre vuelve a mandar: el pulso Targaryen en modo preámbulo épico

Basada en Fuego y Sangre, la precuela de la Guerra dinástica sigue afinando el escenario: trescientos años antes de lo que vimos en Juego de Tronos. Esta semana, el foco cae en decisiones que parecen estratégicas… hasta que el precio llega con forma de traición. Si te gusta el drama que huele a hierro y profecías, estás de suerte.

Silo

En el subterráneo no hay aire, pero sí normas. Silo mantiene su atmósfera tensa en un futuro ruinoso y tóxico donde la comunidad sobrevive cientos de niveles por debajo de la superficie. Lo interesante es que el sistema insiste en que protege… mientras todo empieza a oler a control. Esta semana promete capítulos donde la verdad compite con la supervivencia.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Un “nini” sin salida renace en otro mundo, y el arranque de su nueva vida ya deja claro el tono: aprender, mejorar y empezar de cero. Con esa premisa —y el conocimiento acumulado de un pasado que no sale gratis—, esta semana se intuye como clave para consolidar el salto: menos excusas, más consecuencias, y un protagonista que decide crecer a su manera.

Rick y Morty

Si lo tuyo es lo impredecible, Rick y Morty llega para recordar que la lógica es opcional. La comedia animada vuelve con su caos habitual: un científico loco que reaparece tras años fuera y vuelve a ocupar la vida de quienes menos lo han pedido. Esta semana, el motor estará en los choques entre lo cotidiano y lo absurdo, con episodios que prometen tanto carcajada como puñalada existencial.

Agente Kim reactivado

Un padre “normal” desempolva el talento de agente encubierto para dar con su hija desaparecida… y, claro, cuanto más se mueve, más atención indeseada atrae. Agente Kim reactivado plantea un thriller con tensión humana: no se trata solo de misiones, sino de urgencia familiar. Esta semana, ojo al ritmo: cuando la trama acelera, no hay margen para respirar.

Mentes criminales

El FBI y su Unidad de Análisis de Conducta siguen desmenuzando el delito desde el lado más psicológico. Mentes criminales mantiene su fórmula de drama criminológico: investigaciones que no solo buscan pistas, sino patrones mentales. Con el paso de los episodios, la serie insiste en una idea inquietante: entender al criminal es casi tan importante como atraparlo.

Lucky

Un robo de varios millones sale mal y la protagonista —estafadora con instinto— tiene que huir. Mientras el FBI aprieta y un jefe criminal sin piedad pisa el acelerador, Lucky se convierte en una carrera contrarreloj por la propia supervivencia. Esta semana huele a decisiones límite: cada paso adelante puede ser el último… o el que cambia el juego.

The Daily Show

Jon Stewart sigue marcando el pulso de la sátira política con un formato que trata la actualidad como material de laboratorio: noticias, personajes y titulares llevados al terreno del comentario afilado. The Daily Show mantiene su seña de identidad —“noticias falsas” con verdad debajo—, y esta semana promete debate con humor: lo importante no es solo qué pasó, sino cómo se nos cuenta.

Cierre: Esta semana mezcla épica, distopía y comedia con thriller e incluso noticias con bisturí. Elige tu modo: ¿quieres dragones, silos, o persecuciones? Sea cual sea tu apuesta, hay una serie esperando para engancharte antes de que el día se termine.