Antena 3 emite un nuevo capítulo de su serie diaria a partir de las 15:50 horas, en el que las sospechas sobre Tasio se confirman y Cloe ratifica su marcha a Nueva York.

La tercera temporada de ‘Sueños de libertad’ atraviesa momentos decisivos en sus tramas principales. La ficción diaria de Antena 3, que se emite habitualmente a partir de las 15:50 horas, afronta entregas cruciales marcadas por la situación de Marisol, las tensiones empresariales en torno a la propuesta de Gabriel para recortar costes en los perfumes creados por los Merino, las consecuencias de la traición de Tasio y la marcha definitiva de Cloe.

Esta etapa de la producción ha contado con la llegada de diez nuevos intérpretes a su reparto principal. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano se han sumado a la serie que encabezan Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Nancho Novo.

Sospechas sobre el informe de Gabriel y confesión de Tasio

En la entrega del martes 21 de julio, Andrés traslada a Marta sus dudas acerca del estado de su relación con Tasio, además de compartir con ella la sospecha de que su hermano se encuentra tras el informe presentado por Gabriel. Marta coincide en que la hipótesis planteada por Andrés resulta lógica.

Posteriormente, Hugo Brossard da a conocer su decisión definitiva sobre el proyecto planteado por Gabriel. Ante el conjunto de la familia, Andrés adelanta que ha aceptado la propuesta de Gabriel. En ese mismo instante, Marta acusa directamente a Tasio de estar detrás de la elaboración del informe. Ante la presión y viéndose acorralado, Tasio termina admitiendo su implicación en los hechos.

La despedida de Cloe antes de su viaje a Nueva York

En la casa de los De La Reina, las chicas organizan una fiesta de despedida sorpresa para Cloe, con Valentina al frente de la iniciativa. A pesar de las constantes insistencias de Digna para que reconsidere su posición, Cloe reafirma que su decisión de marcharse a Nueva York es firme e irrevocable. Tras la reunión, Marta y Cloe mantienen una despedida en un ámbito más íntimo, donde se dejan llevar por las lágrimas y se dan un último beso.

Por otro lado, tras la salida de Tere de la vivienda, Beatriz se ofrece formalmente para asumir el puesto vacante en la casa que comparten Gabriel y Begoña. En paralelo, Roque indaga acerca del distanciamiento existente entre su padre y Eduardo. Durante la conversación, el chófer decide terminar revelándole lo sucedido entre ambos.

Complicaciones de salud para Marisol y sinceridad de Miguel

En el ámbito personal y familiar, Pablo conversa con Nieves después de haber acordado con Marisol la adquisición de su nuevo piso en Madrid. Durante la charla, su esposa le informa de que Mabel ya está al corriente del embarazo y le señala que ha llegado la hora de revelar la verdad a Miguel. Por su parte, Miguel opta por sincerarse con Claudia respecto al pasado que mantiene con Marisol.

La situación médica de Marisol empeora de forma drástica cuando sus dolores se intensifican, lo que la lleva a trasladarse al dispensario para ser atendida por Nieves. Sin embargo, termina sufriendo un aborto sin que Miguel pueda hacer nada por evitarlo.

Por último, Begoña continúa dando vueltas a las complicaciones relacionadas con Juan y encuentra apoyo en Andrés. En ese contexto, Gabriel le deja claro que su única prioridad es el bienestar de su hijo y que ella debe cumplir con sus obligaciones de madre.

Antecedentes: ¿Qué ocurrió en el capítulo anterior?

En la entrega previa de ‘Sueños de libertad’, Tere anunció su determinación de abandonar la residencia de Gabriel para regresar a la casa de los De La Reina, cansada del trato recibido por parte de su jefe, mientras Gabriel culpaba a Begoña de que el pequeño Juan rechazase su pecho. Nieves, por su parte, rememoró con pesar la distancia que mantuvo con su padre durante sus últimos años de vida y confesó a Pablo lo injusto que sería apartarlo del bebé que esperaba Marisol, apoyándole en la idea de reconocer a la criatura.

En el ámbito empresarial, los De La Reina intentaron convencer a Pablo de rechazar la iniciativa de Gabriel para reducir los costes de producción en los perfumes más históricos. Sin embargo, Pablo decidió finalmente respaldar la propuesta al considerarla más beneficiosa para la compañía, ignorando los intentos de Digna por frenarlo.

Por otro lado, Mabel mostró su preocupación tras encontrarse con Marisol, y posteriormente Nieves acudió a la cantina para confesarle a su hija la novedad sobre el embarazo. Begoña también acudió al dispensario muy preocupada por los problemas de Juan para tomar su leche, siendo tranquilizada por Miguel y Nieves. Asimismo, Roque y Eduardo compartieron confidencias durante el desayuno sobre la ausencia de su madre y la soledad que siente Roque tras perder también a su padre. Finalmente, Cloe comunicó a Marta y a Fina su marcha a Nueva York, dejando a Marta descolocada y llevándola a hablar con Valentina, al tiempo que Andrés encaraba a Tasio por sus sospechas sobre el informe, aunque este negó en un primer momento haber auxiliado a su primo.