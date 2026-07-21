La 1 de TVE reestructura su parrilla de tarde y solo ofrecerá dos episodios de la ficción diaria de Bambú Producciones, el martes 21 y el miércoles 22 de julio, debido a la cobertura deportiva.

RTVE ha confirmado una nueva reestructuración en la programación de sus tardes en La 1 que afectará de forma directa a la emisión de sus ficciones diarias. ‘Valle Salvaje’, la serie producida por Bambú Producciones, sufrirá un parón casi total durante la presente semana, en la que únicamente se ofrecerán dos entregas a la audiencia. Los cambios en el calendario televisivo responderán a la cobertura de los actos de celebración por la victoria de la selección española en el Mundial y a las retransmisiones del Tour de Francia.

Esta alteración en la parrilla se suma a los vaivenes sufridos por la oferta vespertina de la cadena pública en el último mes, donde tanto ‘Valle Salvaje’ como ‘La Promesa’ ya vieron alterados sus horarios habituales debido al evento futbolístico y, con anterioridad en el mes de junio, por la visita del Papa a España.

Un calendario condicionado por los eventos deportivos

La cancelación de la programación habitual ha comenzado este mismo lunes con la retirada completa de las series diarias de la parrilla vespertina. La 1 ha suprimido las emisiones de ‘Valle Salvaje’, ‘La Promesa’, ‘Malas Lenguas’ y ‘Aquí la tierra’, además de la entrega de ‘El Grand Prix’ prevista para el horario de máxima audiencia, con el fin de emitir los especiales informativos dedicados a la celebración de la selección española tras la consecución de su segundo Mundial.

Durante el resto de la semana, la emisión de ‘Valle Salvaje’ quedará restringida exclusivamente a las jornadas del martes 21 y el miércoles 22 de julio. Las entregas programadas para el jueves 23 y el viernes 24 de julio han sido canceladas para ceder su franja horaria a las retransmisiones de las etapas del Tour de Francia. De este modo, la cadena pública solo ofrecerá los capítulos 449 y 450 de la producción ambientada en el siglo XVIII.

Avance de los capítulos 449 y 450 de ‘Valle Salvaje’

En el episodio 449, previsto para este martes, Bárbara y Luisa deciden actuar para verificar sus sospechas sobre Victoria y el intercambio de los bebés. Ambas irrumpen en la cabaña y descubren allí a Petra y Pura. Por su parte, las advertencias de Victoria sobre Dámaso comienzan a influir en la duquesa de Miramar, quien escucha una confesión de Matilde acerca de Nicolás. En paralelo, Rosalía logra convencer a Leonor para trazar un plan respecto a María y diseñar un nuevo escape, mientras Manuela toma la iniciativa y besa por primera vez a Braulio. Asimismo, Pepa muestra su firme determinación de revelar la verdad a Francisco.

En la entrega 450, que se emitirá el miércoles, Braulio intenta averiguar la identidad de la persona que le ha suplantado para auxiliarle con Manuela. La ausencia de Atanasio tras su salida nocturna genera una profunda preocupación en Matilde. Mientras Mercedes se apoya en Victoria tras un momento de debilidad, Rafael convoca a todos los integrantes en la Casa Grande para comunicar una verdad de graves consecuencias. Por último, Pepa descubre con desolación que Francisco ha abandonado el Valle, y Rosalía se enfrenta finalmente a las parteras responsables de haberle arrebatado a su hija.