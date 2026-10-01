La Promesa llega este jueves, 1 de octubre de 2026, a La 1 de TVE a las 17:25.

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El avance disponible en prensa no ofrece el episodio completo, pero incluye un “avance semanal” fechado del 14 al 17 de septiembre que señala una línea argumental centrada en Martina y en una decisión que afecta a Jacobo.

Ese fragmento vincula la semana con un momento clave: Martina toma una determinación que culmina en la expulsión de Jacobo del palacio. La fuente consultada no detalla las consecuencias precisas de cada episodio, por lo que no es posible confirmar aquí escenas o resoluciones adicionales más allá de lo anunciado.

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Para los espectadores de Ceuta, el capítulo encaja en la dinámica semanal anunciada y cualquier movimiento sobre un personaje central, como la salida de Jacobo, condicionará el desarrollo de las tramas en episodios posteriores.

Qué pasará hoy en La Promesa

Según el avance semanal localizado (del 14 al 17 de septiembre), el eje del tramo anunciado es que Martina expulsa a Jacobo del palacio.

El impacto inmediato de esa expulsión —la ausencia de Jacobo en el palacio y las reacciones de los demás personajes— es lo más relevante que puede confirmarse con el material consultado. El avance no ofrece desglose episodio a episodio ni describe otras tramas secundarias para el capítulo de hoy.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25, horario habitual.

En Ceuta, La 1 se recibe por TDT, por lo que los ceutíes podrán seguir el episodio en esa emisión y comprobar en pantalla el desarrollo completo de las tramas anunciadas en el avance semanal.

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