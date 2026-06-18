Valle Salvaje vuelve a la parrilla de La 1 / TVE este jueves 18 de junio de 2026 con un capítulo cargado de tensión. Según el avance real publicado en prensa, la normalidad sigue siendo frágil en el universo del drama rural asturiano del siglo XIX: Manuela se ve envuelta en un extraño accidente que, por cómo se describe lo ocurrido, no deja indiferente a nadie.

Además, el avance sitúa el foco en un episodio especialmente inquietante: alguien empuja a la hija de don Hernando escaleras abajo. Un detalle que añade más sombras al momento, porque no se trata solo de una desgracia, sino de una señal de que en el entorno de la familia hay alguien dispuesto a hacer daño.

En los últimos días, la serie ha ido recuperando el ritmo de emisión tras una desaparición de la parrilla, y este episodio vuelve a poner a prueba la convivencia dentro de la trama. La secuencia de hoy apunta a que las heridas —físicas o morales— no tardan en llegar, y que el misterio se cocina a fuego lento: quién está detrás, por qué ocurre y qué relación tiene cada incidente con las tensiones previas que ya se venían acumulando en Valle Salvaje.

Con Manuela como punto de quiebre emocional del capítulo y el ataque que sufre la hija de don Hernando como elemento detonante, el jueves se presenta como una jornada decisiva para el pulso dramático. Este tipo de acontecimientos suele abrir frentes: se levantan sospechas, crece la desconfianza y las miradas comienzan a buscar culpables donde antes había certezas.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El capítulo de jueves 18 de junio arranca con un golpe inesperado para Manuela: el avance señala que sufre un extraño accidente. La forma en la que se plantea el suceso en el adelanto obliga a pensar que no todo está bajo el control de los personajes, y que en Valle Salvaje los incidentes pueden esconder motivaciones más oscuras.

La inquietud aumenta con otro momento relevante: el avance de prensa indica que alguien empuja a la hija de don Hernando escaleras abajo. Se trata de una acción directa, de esas que rompen la tranquilidad y convierten el hogar en un lugar donde cualquiera puede ser el siguiente objetivo. En una trama marcada por los secretos y las tensiones familiares, este tipo de hechos suele atraer interrogantes inmediatos: ¿quién podría haber actuado?, ¿hubo discusión previa?, ¿hay intereses enfrentados dentro del entorno?

Además, el adelanto semanal (incluido en la misma información de prensa) deja ver que la historia continúa abriéndose en torno a las consecuencias de estos episodios. De hecho, se menciona que la serie ha programado ya movimientos posteriores en los días siguientes, como que Luisa interroga a Leonor (dato que aparece asociado al avance del 15 al 19 de junio). Aunque ese interrogatorio se encuadra en jornadas cercanas, el capítulo de hoy funciona como el punto de partida del malestar que luego puede desembocar en preguntas y enfrentamientos.

En resumen: Manuela queda marcada por el accidente y la hija de don Hernando sufre una agresión que, según el avance real, incluye un empujón. Todo ello configura un jueves en Valle Salvaje donde la sospecha se instala en la casa y donde cada escalera puede ser, también, un escenario de conflicto.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: jueves 18 de junio de 2026

Si te gusta seguir el rastro de los secretos del campo asturiano, este capítulo de Valle Salvaje promete mantener el suspense desde el primer momento. No te pierdas lo que ocurre con Manuela y el grave incidente que sufre la hija de don Hernando.