El monarca español hará una escala en Ciudad de México el próximo 25 de junio antes de asistir al debut de la Selección en el Mundial de Fútbol.

MADRID / CIUDAD DE MÉXICO — El rey Felipe VI se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el próximo Thursday, June 25, 2026 en el Palacio Nacional de la capital mexicana. El encuentro, confirmado oficialmente por la Casa Real, supone un punto de inflexión histórico y visibiliza el definitivo acercamiento bilateral tras años de profundas tensiones diplomáticas originadas por la exigencia mexicana de una disculpa formal por la conquista de América.

Atendiendo a una invitación personal de la mandataria mexicana, el jefe del Estado español hará una escala en Ciudad de México en su viaje hacia Guadalajara, donde al día siguiente, Friday, June 26, 2026, presenciará el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol entre las selecciones de España y Uruguay. El monarca viajará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Desde la Zarzuela han enmarcado este desplazamiento en «un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales» y de hermandad entre ambas naciones.

De la crisis de la investidura al deshielo en el Mundial

Este encuentro bilateral llega tras un complejo proceso de distensión. La crisis diplomática alcanzó su punto álgido en octubre de 2024, cuando Sheinbaum decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión, argumentando la falta de respuesta de la Corona española a una carta de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, en la que se reclamaba el reconocimiento de los abusos coloniales.

Sin embargo, los últimos meses han estado marcados por un progresivo deshielo propiciado por la diplomacia y el deporte:

Febrero de 2026: Sheinbaum remitió una carta al monarca invitándole formalmente a presenciar el Mundial de Fútbol en México, definiendo el evento como una «coyuntura propicia» para poner en valor los vínculos singulares que unen a ambos países.

Sheinbaum remitió una carta al monarca invitándole formalmente a presenciar el Mundial de Fútbol en México, definiendo el evento como una «coyuntura propicia» para poner en valor los vínculos singulares que unen a ambos países. Marzo de 2026: Durante la inauguración de una exposición en Madrid, Felipe VI reconoció públicamente que en la conquista de América hubo «mucho abuso» . Estas palabras fueron recibidas por Sheinbaum como un determinante «gesto de acercamiento».

Durante la inauguración de una exposición en Madrid, Felipe VI reconoció públicamente que en la conquista de América hubo . Estas palabras fueron recibidas por Sheinbaum como un determinante «gesto de acercamiento». Abril de 2026: La presidenta mexicana viajó a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consolidando la normalización institucional.