Margarita Robles anuncia en Bruselas un incremento de las capacidades militares españolas para cumplir con el reparto de cargas exigido por la Alianza.

BRUSELAS — España dará un paso al frente para asumir una mayor responsabilidad dentro de la OTAN. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció este jueves el ofrecimiento de tres aviones tanqueros adicionales, ocho cazas de combate, una fragata y nuevos sistemas de defensa aérea a la Alianza Atlántica. El objetivo de este incremento es dar respuesta a las nuevas exigencias de reparto de cargas entre los socios europeos.

Este anuncio se produce en un contexto clave: Estados Unidos ha confirmado que revisará a lo largo de los próximos seis meses su presencia militar y sus bases en Europa. Washington busca que los aliados del Viejo Continente y Canadá asuman un mayor control de su propia defensa y cubran las capacidades que, hasta ahora, dependían del gigante estadounidense en caso de conflicto.

«Estamos permanentemente cumpliendo, trabajando y aportando lo que se nos pide», defendió Robles ante los medios tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, asegurando que España ya trabaja junto al mando supremo aliado para coordinar este nuevo despliegue.

Un despliegue internacional con más de 3.000 soldados

La ministra reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas en el exterior, recordando que España cuenta actualmente con más de 3.000 soldados desplegados en misiones internacionales, con una presencia activa que va desde el Báltico hasta el Ártico, además del firme apoyo logístico y militar a Ucrania frente a Rusia.

«Nadie le puede poner ninguna pega, ni ningún obstáculo, ni ningún inconveniente a la participación en misiones de España, que ha sido total y absoluta», recalcó Robles.

Durante la sesión del Consejo del Atlántico Norte, varios países aliados agradecieron públicamente el compromiso español:

Turquía: Destacó la labor de la batería de misiles Patriot desplegada en su territorio, clave durante las recientes tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Destacó la labor de la batería de misiles Patriot desplegada en su territorio, clave durante las recientes tensiones entre Irán y Estados Unidos. Lituania y Eslovaquia: Agradecieron la presencia de tropas españolas bajo el paraguas de la Alianza en el flanco este.

Más allá del 2% del PIB: «Es un tema de cumplimiento»

Respecto al esfuerzo presupuestario, Robles recordó que España ha alcanzado el objetivo de invertir el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en gasto militar, un compromiso que el Ejecutivo planea mantener a largo plazo.

No obstante, la titular de Defensa matizó que la implicación en la OTAN no debe medirse únicamente en términos monetarios. «Hemos dicho siempre que esto no es un tema de cantidad, ni de tanto por ciento; es un tema de cumplimiento de objetivos, y hoy por hoy España los está cumpliendo», concluyó.