El líder del PP asegura en Bruselas que la suma de los partidos que piden un adelanto electoral alcanza los 184 diputados, superando la mayoría absoluta necesaria.

MADRID / BRUSELAS — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este jueves un órdago directo a los socios parlamentarios del Ejecutivo. Ante la negativa de Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas, Feijóo les ha emplazado formalmente a apoyar una moción de censura para «remover» al Gobierno y dar la voz a los ciudadanos en las urnas de manera inmediata.

«Hagámoslo», ha apremiado el líder de la oposición desde Bruselas, recordando que diversas formaciones políticas, con ideologías opuestas pero unidas en esta reclamación, ya han manifestado públicamente la necesidad de un adelanto electoral. «Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y el PP, se ha explicitado esa necesidad. Eso suma 184 diputados. El número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176. Hagámoslo, y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente», ha apostillado con dureza.

Al ser preguntado sobre si ya se han iniciado conversaciones formales para articular este movimiento, Feijóo ha confirmado que mantiene «contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas». El líder popular ha explicado que su mensaje es claro: si los partidos que critican al Gobierno son coherentes con lo que dicen en público, deben pasar a la acción.

Para el PP, ante el «atrincheramiento» de la Moncloa, la moción de censura instrumental —con el único objetivo de disolver las Cortes y convocar comicios— es la única vía legal y constitucional que queda disponible.

«¿Si esto no es una situación gravísima, puede haber algún supuesto más grave que este?», ha cuestionado Feijóo, tras enumerar los casos de investigación por presunta corrupción que salpican al entorno del presidente del Gobierno.

Críticas a los socios y la viabilidad de la legislatura

Feijóo se ha mostrado especialmente crítico con aquellos aliados habituales del bloque de investidura que amenazan con retirar su apoyo a Sánchez si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, pero que no dan el paso definitivo. A su juicio, estas formaciones «saben perfectamente que el Gobierno no tiene apoyos» para sacar adelante las cuentas públicas, por lo que considera la situación actual como «una pérdida de tiempo y una falta de respeto a la inteligencia de los españoles».

Asimismo, el líder de los populares ha tildado de «cobarde» la actitud del presidente del Gobierno por evitar que el Congreso de los Diputados pueda debatir y votar sobre la idoneidad de un adelanto electoral.

El escenario post-electoral y Vox

Con la vista puesta en el futuro y ante la hipótesis de que el PP gane unas elecciones generales pero no logre la mayoría absoluta, Feijóo ha marcado distancias sobre su política de alianzas. Aunque ha asegurado que luchará «hasta el último minuto de la campaña electoral» para conseguir el respaldo suficiente que le permita gobernar en solitario, no ha cerrado la puerta a negociar con Vox.

Si el mandato de los españoles en las urnas obliga a buscar pactos, el líder del PP ha afirmado que asumirá ese escenario con el objetivo prioritario de «darle estabilidad a la gobernación de España, que es imprescindible».