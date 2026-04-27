Asturias, siglo XIX, y el campo marcando el ritmo de las vidas. En Valle Salvaje, cuando el viento trae rumores, casi nunca significa paz: suele ser la antesala de una verdad peligrosa. Este lunes 27 de abril de 2026 la familia vuelve a quedar atrapada entre lo que se dice en voz alta y lo que se calla por miedo a perderlo todo. Y esta vez, el silencio no protege: acaba pasando factura.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

La jornada arranca con un ambiente cargado, de esos que se notan antes de que alguien abra la boca. En el pueblo, las miradas se cruzan con más intención que las palabras, y cada gesto parece pesar como si fuera una prueba. Los protagonistas intentarán sostener la normalidad, pero hay tensiones que no se pueden ocultar demasiado tiempo: los secretos siguen buscando salida, y cuando lo hacen, cambian el equilibrio de la relación entre familias y personas que creían tenerlo bajo control.

Hoy también asoma un conflicto moral: no todo vale con tal de “salvar” a los nuestros. Alguien tendrá que decidir si protege a quien ama a costa de arriesgar la verdad, o si prefiere enfrentarse a las consecuencias antes de que el daño sea irreversible. En paralelo, el entorno rural —sus rutinas, sus dependencias y sus costumbres— funciona como presión constante: aquí nadie es invisible, y todo lo que ocurre acaba teniendo testigos.

El capítulo se mueve entre acercamientos y distancias, con momentos de conversación que no llegan a calmar del todo. Porque en Valle Salvaje, cada paso hacia delante suele abrir una nueva pregunta… y la respuesta podría ser justo lo que más se temía.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE todos los días de emisión habitual a las 16:30. Este lunes 27 de abril de 2026 no te pierdas el momento en el que el pasado vuelve a buscar protagonismo.

Si te gusta el drama rural y las historias donde un rumor puede mover montañas, ya sabes: hoy toca Valle Salvaje.