La producción de época de TVE y Netflix aborda su entrega 433 determinada por las intenciones matrimoniales de Enriqueta, los consejos de Alejo a Bárbara y el regreso de Victoria al poder en la Casa Pequeña.

El universo de las tardes de Televisión Española y la plataforma Netflix se prepara para un nuevo e intenso episodio de ‘Valle Salvaje’ este jueves, 11 de junio. La serie diaria de época afronta su capítulo 433 con la revelación de un plan matrimonial por conveniencia orquestado por Enriqueta, la persistente tensión familiar entre la de Guzmán y su primo, y el contraataque de Victoria tras su reciente destierro. Los acontecimientos en el palacio y en la Casa Pequeña amenazan con transformar definitivamente el destino de los principales personajes de la producción.

La trama principal de esta entrega se centra en el entorno de Braulio, quien se ve sorprendido por las intenciones de Enriqueta. La mujer tiene planes muy claros para el futuro de su hijo y está decidida a conseguir que Manuela se convierta en su nuera. Enriqueta se muestra completamente convencida de que este enlace supondría una unión beneficiosa para todos, una idea que podría alterar el rumbo de varias vidas y que añade una nueva capa de ambición y estrategia a las dinámicas del valle.

Por otra parte, la relación entre Manuela y Bárbara continúa siendo un foco de inestabilidad. Tras un primer encuentro en el que Bárbara no pudo ocultar su incomodidad por la profunda huella y los recuerdos de Leonardo, la situación se complica. En este nuevo episodio, Alejo interviene y aconseja a Bárbara que sea sincera de una vez por todas con Manuela, expresándole abiertamente lo que piensa. Durante este proceso, el propio Alejo se convierte en testigo directo del creciente enfrentamiento entre la de Guzmán y su primo, una tensa disputa que amenaza con enturbiar todavía más las relaciones en el seno familiar.

Estos movimientos se producen poco después de que Luisa y Bárbara intercambiaran información para repasar los últimos acontecimientos, lo que despertó en ellas nuevas sospechas. Asimismo, la comunidad sigue bajo el impacto de la drástica decisión de José Luis, quien, en su lucha por recuperar el poder dentro de su palacio, ordenó el destierro de Victoria ante la mirada incrédula de familiares, amigos y vecinos, convirtiendo el futuro de la mujer en el centro de todas las conversaciones.

Lejos de resignarse a las consecuencias de este duro golpe, la tranquilidad de la Casa Pequeña está a punto de desaparecer de nuevo ante una tormenta inminente. Victoria recupera terreno en el lugar y vuelve a comportarse como si fuera la máxima autoridad, tomando decisiones y actuando con la total seguridad de quien se considera la auténtica dueña de la casa, desafiando así las medidas contundentes que se habían tomado en su contra.