El programa de Mediaset contará con el circuito más extenso de su trayectoria, una doble apnea y la intervención de personas allegadas antes de que Borja González entregue el premio de 200.000 euros.

La presente edición de ‘Supervivientes 2026’ encara sus últimas horas antes de la celebración de su gran final en Telecinco. La cadena de Mediaset ha detallado la estructura de una gala que contará con un amplio despliegue técnico y humano en los exteriores de sus estudios centrales. La última cita del formato de telerrealidad incorporará importantes novedades en los juegos clasificatorios, entre las que destacan el diseño del circuito más extenso de la historia del programa y la ejecución de una doble prueba de apnea, factores que influirán de manera directa en la designación del vencedor.

Llegada en helicóptero y primera expulsión de la noche

La velada comenzará con la esperada llegada en helicóptero de los cuatro participantes que optan al triunfo. Entre ellos se encuentra Alvar, que dispone de una plaza fija como finalista tras imponerse en el último juego de líder. Junto a él viajarán los tres actuales nominados de la edición: Maica, Alba Paul y José Manuel Soto.

Una vez que el helicóptero tome tierra en las instalaciones de Telecinco, se procederá al cierre definitivo de la votación que permanece abierta desde este martes en la aplicación oficial Mediaset Infinity. El concursante que haya obtenido un menor número de apoyos por parte del público se convertirá en el primer expulsado de la noche, quedando automáticamente descartado para disputar las pruebas clasificatorias.

‘El Altar de Poseidón’ y la primera criba de los finalistas

La verdadera fase final del concurso dará comienzo inmediatamente después, con dos pruebas decisivas dirigidas por María Lamela en los exteriores de Mediaset. El primero de los desafíos será un clásico del formato, denominado ‘El Altar de Poseidón’. En este ejercicio, los tres aspirantes en liza deberán encajar pieza por pieza un puzzle de peldaños sobre una estructura inclinada.

El objetivo de la prueba consiste en ascender hasta la cima para, mediante el uso de una antorcha, encender un pebetero. Los dos primeros supervivientes que logren completar el recorrido obtendrán el pase directo al segundo reto de la noche. Por el contrario, el concursante que resulte derrotado en esta fase quedará a expensas de la resolución del televoto para mantener sus opciones de victoria.

Novedades en ‘La Batalla Final de Poseidón’: doble apnea y ayuda externa

El segundo juego clasificatorio, bautizado como ‘La Batalla Final de Poseidón’, se presenta como la prueba de mayor envergadura y extensión en la trayectoria de ‘Supervivientes’. Los dos ganadores del primer desafío se enfrentarán a un circuito espectacular que introducirá, de forma inédita, una doble apnea.

El trayecto se iniciará con una primera inmersión en la que los participantes tendrán que liberarse de pesadas cadenas sujetas a su cuerpo mediante candados. Tras conseguirlo, emplearán una serie de llaves para superar diversos obstáculos antes de afrontar la segunda apnea de la prueba, consistente en el montaje de un puzzle bajo el agua.

Una vez superada la fase acuática, el reto continuará con una dinámica novedosa: los dos supervivientes deberán liberar de una jaula a dos personas de su entorno cercano. La presencia de estos allegados supondrá una sorpresa para los concursantes, y su colaboración directa resultará clave para completar el circuito con éxito. El primero que consiga finalizar todo el recorrido logrará la clasificación directa para la votación definitiva de la audiencia.

Un televoto previo antes de la gran votación express

Antes de la elección final del ganador de ‘Supervivientes 2026’, el programa articulará un televoto previo de eliminación. Este enfrentamiento de carácter intermedio medirá al perdedor del circuito de la doble apnea con el participante que resultó derrotado previamente en ‘El Altar de Poseidón’. El robinson con menos votos por parte de los espectadores será expulsado de la gala, obteniendo la tercera posición del podio.

La fase cumbre de la noche se resolverá en una votación express que decidirá la identidad del ganador de los 200.000 euros de premio. En esta última instancia competirían únicamente el vencedor del juego de ‘La Batalla Final de Poseidón’ y el concursante que haya superado el televoto previo. El encargado de realizar la entrega del cheque definitivo será Borja González, el campeón de la anterior edición del programa.

El despliegue técnico del desenlace de la edición

Más allá de la competición por el premio, la gala de Telecinco albergará los reencuentros de los finalistas con sus familiares y amigos. Para dar cobertura a todas las novedades de la noche, Mediaset ha dispuesto una superficie de 3.600 metros cuadrados en sus exteriores, donde trabajará un equipo compuesto por 180 profesionales. La infraestructura técnica contará con dos controles de realización y un despliegue de más de 40 cámaras, que incluirá dos cabezas calientes, una steadycam, cinco minicámaras y un dron.