Atención, Asturias y, sobre todo, los fans de Valle Salvaje. Este lunes, 6 de julio de 2026, La 1 ha ajustado la emisión: el avance del capítulo 443 que estaba previsto para hoy se pospone al miércoles 8 de julio. Así que, más que un “capítulo de hoy” al uso, toca una jornada de espera dentro del drama rural de la televisión pública.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

Según la información procedente de prensa recogida para el avance del capítulo 443 de Valle Salvaje, la emisión prevista para el lunes queda desplazada. Este es, precisamente, el dato más relevante de la jornada: el capítulo que los espectadores esperaban seguir en la tarde de hoy no se emitirá y su cita se traslada a miércoles 8 de julio.

Más allá del cambio de programación, el avance disponible no incluye en el texto facilitado un desglose detallado de escenas, giros o hechos confirmados para el capítulo 443 en sí (no aparecen, por ejemplo, tramas completas con nombres de personajes o conflictos concretos en la información compartida). Por eso, no corresponde afirmar acontecimientos específicos que no estén indicados con claridad en el avance real que se ha proporcionado.

Lo que sí se puede subrayar es el impacto directo en la rutina del público: quienes sigan Valle Salvaje en su horario habitual de la tarde deberán reajustar el seguimiento para engancharse al capítulo 443 el día indicado por el reprogramación. En otras palabras, el “gancho” del lunes no es una escena nueva, sino la promesa de que la historia continúa, con el capítulo 443 listo para verse dos días después, el miércoles 8.

Con esta espera, la audiencia queda a la expectativa de cómo se encarrila el próximo tramo del drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX, en una etapa donde el interés del público suele depender de los conflictos que vayan escalando capítulo a capítulo. Pero, insistimos, los detalles concretos de lo que ocurre no aparecen en el extracto del avance disponible para hoy.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 16:30

Importante: el capítulo 443 indicado en el avance está pospuesto al miércoles 8 de julio, por lo que el seguimiento de hoy queda afectado por el cambio de programación.

Si hoy tenías previsto volver al paisaje rural y a los conflictos del siglo XIX, toca paciencia: la cita real con el capítulo 443 llegará el miércoles. Mientras tanto, la historia de Valle Salvaje mantiene el suspense a la espera del siguiente episodio.