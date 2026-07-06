Mediaset España reestructura su parrilla verpertina a partir de este lunes 6 de julio con la incorporación del nuevo formato diario de Santi Acosta y Beatriz Archidona, en una franja marcada por los mínimos de audiencia de sus ofertas actuales.

Telecinco completa este lunes 6 de julio de 2026 la reformulación de su parrilla vespertina para la temporada de verano con la incorporación del programa ‘De lunes a viernes’. La cadena de Mediaset introduce esta nueva oferta diaria conducida por Santi Acosta y Beatriz Archidona como su principal baza para intentar dinamizar los índices de audiencia de una franja que atraviesa una severa crisis de resultados. Esta reestructuración modifica los horarios de los formatos veraniegos estrenados en las semanas previas, configurando una oferta que convivirá con la emisión del concurso ‘¡Allá tú!’ en el último tramo de la tarde.

Los detalles de la reestructuración horaria de las tardes de Telecinco

La nueva propuesta para la franja vespertina del canal principal de Mediaset altera el orden y los horarios vigentes hasta la fecha, encadenando tres ofertas de estreno consecutivas que varían la estructura habitual respecto a las últimas semanas. A partir de este lunes 6 de julio, la programación de las tardes queda configurada con el siguiente orden cronológico:

15:45 horas: ‘Amor…¡o lo que surja!’, el formato de citas conducido por Carlos Lozano.

‘Amor…¡o lo que surja!’, el formato de citas conducido por Carlos Lozano. 17:00 horas: ‘El verano se mueve’, el espacio presentado por Ion Aramendi.

‘El verano se mueve’, el espacio presentado por Ion Aramendi. 18:15 horas: ‘De lunes a viernes’, el nuevo formato diario de actualidad y entrevistas con Santi Acosta y Beatriz Archidona.

‘De lunes a viernes’, el nuevo formato diario de actualidad y entrevistas con Santi Acosta y Beatriz Archidona. 20:00 horas: ‘¡Allá tú!’, el concurso liderado por Juanra Bonet, que se mantiene a la espera de novedades en torno al nuevo concurso con ‘El Rosco’.

La corporación televisiva ha promocionado esta nueva estrategia veraniega mediante una campaña protagonizada por los rostros de sus tardes diarias —Carlos Lozano, Ion Aramendi, Santi Acosta, Beatriz Archidona y Juanra Bonet— junto a las presentadoras de los espacios de fin de semana, Paz Padilla (‘El show de Paz’) y Emma García (‘Fiesta’), bajo el lema conceptual «Las tardes de Telecinco a todo color».

Una crisis de audiencias que condiciona el estreno de la versión diaria de ‘De viernes’

La llegada del programa ‘De lunes a viernes’, que supone la adaptación para las tardes del formato original de la noche de los viernes, se produce en un contexto de debilidad para las ofertas previas de la cadena. Lejos de revertir la tendencia, las novedades del periodo estival han acentuado la crisis de audiencia en Telecinco. El programa de citas ‘Amor…¡o lo que surja!’ firmó este último viernes un mínimo histórico al registrar un 4,9% de cuota de pantalla y 424.000 espectadores, situándose como la última opción de su franja horaria.

Por su parte, el espacio ‘El verano se mueve’, producido por Unicorn Content bajo la conducción de Ion Aramendi, tampoco ha obtenido los resultados esperados en sus primeras emisiones. El pasado viernes anotó un 6,9% de cuota de pantalla y 522.000 espectadores, empeorando los registros que venía cosechando el formato anterior, ‘El tiempo justo’, lo que sitúa a la cadena en una posición vulnerable. Además, el propio formato matriz nocturno de ‘De viernes’ con Acosta y Archidona viene de registrar su peor dato de la temporada tras marcar un flojo 8,6% de cuota y 649.000 espectadores, una caída que estuvo condicionada por la retransmisión de partidos de fútbol.