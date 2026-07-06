Arranca el lunes y, antes de que se te haga eterno, toca elegir bien la tele. Esta noche tienes un buen puñado de apuestas: desde noticiarios y deportes hasta una película potente en prime time. Aquí tienes la parrilla por cadenas con los horarios para que no pierdas ni un minuto.

La 1

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 1/8 de Final: Brasil – Noruega

1/8 de Final: Brasil – Noruega 00:00 Wonder Woman 1984

Imprescindibles: 1/8 de Final: Brasil – Noruega (21:45), por el partido; Teledeporte 2 (21:40) para calentar motores; y si quieres cambiar de registro tarde, Wonder Woman 1984 (00:00).

La 2

La 2

20:40 El siglo de las sombras

El siglo de las sombras 21:30 La Calaf, intermediaria de guardia

La Calaf, intermediaria de guardia 22:30 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 23:20 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 00:30 La isla

Recomendación clara: Me meto en un jardín (22:30 y 23:20), porque puedes elegir el momento que mejor te encaje; también La Calaf, intermediaria de guardia (21:30) para engancharte con historias y tono más ligero.

Antena 3

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin

Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin 00:20 Una nueva vida

Si te gusta estar al día sin renunciar al entretenimiento, prueba A3 Noticias Fin de Semana (21:00). Para enganchar la noche, apuesta por Deportes 2 (21:45) y, ya en la parte más narrativa, Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin (22:10). Y para rematar más tarde, Una nueva vida (00:20).

Cuatro

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto Milenio

Cuarto Milenio 21:45 Cuarto Milenio

Cuarto Milenio 00:10 Cuarto milenio

Imprescindibles aquí: Cuarto Milenio (21:15 y 21:45). Es de esas apuestas que se quedan contigo incluso cuando ya has apagado la lámpara. Si aguantas hasta tarde, tienes otro pase en 00:10.

Telecinco

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Adam Driver y Lady Gaga protagonizan «La Casa Gucci»

Plan para disfrutar: arranca con Informativos Telecinco (21:00) y el despegue viene a las 21:30 con El desmarque Telecinco. Pero el gran protagonista es el prime: «La Casa Gucci» (22:00).

laSexta

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:10 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:35 Anatomía de…

Anatomía de… 22:45 Anatomía de…

Anatomía de… 23:55 Anatomía de…

Anatomía de… 01:00 Anatomía de…

Si te apetece algo que se repite en varios momentos y te facilita hacer zapping sin perder el hilo, Anatomía de… (21:35, 22:45, 23:55 y 01:00) es tu apuesta comodín. Antes, laSexta Deportes (21:10) pone el foco en el deporte.

Elige tu plan: si quieres tensión y partido, Brasil – Noruega en La 1; si prefieres misterio, Cuarto Milenio en Cuatro; y si lo tuyo es cine con estrella, no te pierdas «La Casa Gucci» a las 22:00 en Telecinco.