Arranca el lunes y, antes de que se te haga eterno, toca elegir bien la tele. Esta noche tienes un buen puñado de apuestas: desde noticiarios y deportes hasta una película potente en prime time. Aquí tienes la parrilla por cadenas con los horarios para que no pierdas ni un minuto.
La 1
La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 1/8 de Final: Brasil – Noruega
- 00:00 Wonder Woman 1984
Imprescindibles: 1/8 de Final: Brasil – Noruega (21:45), por el partido; Teledeporte 2 (21:40) para calentar motores; y si quieres cambiar de registro tarde, Wonder Woman 1984 (00:00).
La 2
La 2
- 20:40 El siglo de las sombras
- 21:30 La Calaf, intermediaria de guardia
- 22:30 Me meto en un jardín
- 23:20 Me meto en un jardín
- 00:30 La isla
Recomendación clara: Me meto en un jardín (22:30 y 23:20), porque puedes elegir el momento que mejor te encaje; también La Calaf, intermediaria de guardia (21:30) para engancharte con historias y tono más ligero.
Antena 3
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin
- 00:20 Una nueva vida
Si te gusta estar al día sin renunciar al entretenimiento, prueba A3 Noticias Fin de Semana (21:00). Para enganchar la noche, apuesta por Deportes 2 (21:45) y, ya en la parte más narrativa, Ferit, dispuesto a acabar con la familia de Abidin (22:10). Y para rematar más tarde, Una nueva vida (00:20).
Cuatro
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Cuarto Milenio
- 21:45 Cuarto Milenio
- 00:10 Cuarto milenio
Imprescindibles aquí: Cuarto Milenio (21:15 y 21:45). Es de esas apuestas que se quedan contigo incluso cuando ya has apagado la lámpara. Si aguantas hasta tarde, tienes otro pase en 00:10.
Telecinco
Telecinco
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Adam Driver y Lady Gaga protagonizan «La Casa Gucci»
Plan para disfrutar: arranca con Informativos Telecinco (21:00) y el despegue viene a las 21:30 con El desmarque Telecinco. Pero el gran protagonista es el prime: «La Casa Gucci» (22:00).
laSexta
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 laSexta Meteo
- 21:10 laSexta Deportes
- 21:35 Anatomía de…
- 22:45 Anatomía de…
- 23:55 Anatomía de…
- 01:00 Anatomía de…
Si te apetece algo que se repite en varios momentos y te facilita hacer zapping sin perder el hilo, Anatomía de… (21:35, 22:45, 23:55 y 01:00) es tu apuesta comodín. Antes, laSexta Deportes (21:10) pone el foco en el deporte.
Elige tu plan: si quieres tensión y partido, Brasil – Noruega en La 1; si prefieres misterio, Cuarto Milenio en Cuatro; y si lo tuyo es cine con estrella, no te pierdas «La Casa Gucci» a las 22:00 en Telecinco.