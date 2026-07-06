La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs contraen matrimonio a los 36 años en una ceremonia blindada ante cerca de un millar de invitados y tras realizar una donación benéfica de 26 millones de dólares.

La estrella internacional del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs Travis Kelce han contraído matrimonio este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York. El enlace, celebrado tras meses de intensos rumores en el sector mediático, reunió a cerca de un millar de invitados en el interior del emblemático recinto deportivo estadounidense, que fue transformado por completo para la ocasión en un exclusivo salón de celebraciones. La pareja, ambos de 36 años de edad, formalizó su unión bajo un estricto dispositivo de seguridad y privacidad, confirmando el matrimonio de forma pública mediante un escueto mensaje impreso en las pantallas exteriores del estadio neoyorquino.

Un blindaje de seguridad sin precedentes en el Madison Square Garden

La planificación logística de la boda civil se equiparó a la complejidad de una gran producción cinematográfica con el propósito de blindar la intimidad de los contrayentes y de sus allegados. El perímetro exterior del Madison Square Garden permaneció custodiado de forma permanente por un amplio despliegue de efectivos de la policía, que procedieron al corte de las calles adyacentes durante varias jornadas y al establecimiento de rigurosos controles de acceso en los puntos de entrada.

Con el fin de evitar cualquier tipo de filtración de imágenes o material videográfico desde el interior de la fiesta, la organización obligó a todos los asistentes a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad, así como a hacer entrega de sus terminales de telefonía móvil de manera previa a su ingreso en las instalaciones. La confirmación oficial del enlace no llegó hasta que los paneles exteriores del propio estadio proyectaron la inscripción en inglés «Just Married» («Recién casados»), resolviendo el misterio que rodeaba a la fecha y ubicación exacta de la cita nupcial.

Los detalles del diseño nupcial de Dior y el desarrollo de la ceremonia

El secreto del vestido de la novia se desveló tras el inicio del banquete. La firma francesa Dior confirmó que el diseñador Jonathan Anderson fue el encargado de confeccionar en exclusiva el traje de alta costura lucido por Taylor Swift, lo que supone el primer vestido nupcial que el modista realiza para una figura de relevancia global. La artista complementó su vestuario con un calzado fabricado a medida por el diseñador Christian Louboutin y lució una selección de piezas de alta joyería pertenecientes a la firma Cartier.

Por decisión de la pareja, la ceremonia prescindió de la estructura tradicional de damas de honor y padrinos para dar paso a un esquema de carácter más personal y familiar. El actor estadounidense Adam Sandler ejerció como el oficiante encargado de dirigir el acto, una designación motivada por la relación de amistad que mantiene con Travis Kelce desde el rodaje del largometraje Happy Gilmore 2. Por otra parte, Austin Swift, hermano de la intérprete, asumió las funciones de «hombre de honor» de la novia, mientras que Jason Kelce, hermano del deportista de élite, ejerció el rol de padrino de boda del novio.

Listado de invitados famosos, menú estadounidense y donación benéfica

El evento social congregó a destacadas figuras del ámbito de la música, la cinematografía y el deporte internacional. Entre los rostros conocidos que acudieron a la cita se encontraban Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Steven Spielberg, Karlie Kloss, Emma Stone y Benson Boone. Por el contrario, una de las ausencias que generó comentarios entre los asistentes fue la de Blake Lively, antigua amiga cercana de la cantante, tras constatarse un distanciamiento entre ambas en el transcurso de los últimos meses.

El banquete nupcial contó con una ornamentación basada en arreglos florales confeccionados en tonalidades melocotón y verde. El menú gastronómico ofrecido a los comensales estuvo compuesto por especialidades culinarias de la cocina norteamericana, entre las que destacaron platos como la langosta y el pollo ennegrecido. Asimismo, la presencia física de un camión de la conocida cadena de repostería Krispy Kreme constató la incorporación de sus habituales donuts en el servicio del banquete.

En la víspera del enlace matrimonial, la pareja quiso vincular su celebración a una iniciativa de carácter solidario. Swift y Kelce ejecutaron de forma conjunta una donación económica valorada en 26 millones de dólares, una cuantía financiera que ha sido distribuida entre un total de veinte organizaciones benéficas que operan en el territorio de los Estados Unidos.

Crónica de una relación iniciada en el verano de 2023

La trayectoria sentimental de la pareja comenzó formalmente en el verano del año 2023. El jugador de los Kansas City Chiefs admitió de forma pública que intentó establecer contacto con la cantante durante el desarrollo de una de las actuaciones correspondientes a su gira internacional The Eras Tour. Pese a que ese primer acercamiento no resultó exitoso, ambos consiguieron conocerse con posterioridad por mediación de amistades comunes, iniciando un noviazgo bajo parámetros de estricta discreción.

Cuando Taylor Swift compareció por primera vez en el palco del estadio de los Kansas City Chiefs en el mes de septiembre de 2023, la relación ya se había consolidado en el ámbito privado. Desde entonces, la vinculación pública de la pareja se estrechó con el acompañamiento de la artista en los hitos deportivos de Kelce, como el triunfo en el partido de la Super Bowl, y el soporte del jugador en el tramo de cierre de la gira de la intérprete. Tras formalizar su compromiso de boda hace cerca de un año, la elección definitiva del Madison Square Garden sustituyó a las opciones que barajaban los analistas de la crónica social, que situaban inicialmente el escenario en una propiedad íntima de Rhode Island o durante el mes de junio debido al simbolismo del número 13 para la cantante.