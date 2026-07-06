La colaboradora reaparece públicamente en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ y advierte de que contará la historia de su vida en su próxima etapa en la pequeña pantalla.

La colaboradora de televisión Belén Esteban ha protagonizado una reaparición pública tras permanecer varios meses alejada de los focos de la pequeña pantalla. El escenario elegido por la comunicadora ha sido la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ celebrada este sábado 4 de julio, donde ha participado activamente subida en la carroza de la creadora de contenido Dulceida. Durante el desarrollo del evento festivo y reivindicativo en la capital, la profesional de los medios fue abordada por diferentes equipos de reporteros que se encontraban congregados en el lugar con el objetivo de conocer su situación personal y profesional tras este periodo de ausencia en la programación diaria.

En sus declaraciones institucionales, Belén Esteban ha reconocido de forma explícita que, tras completar este periodo de descanso y desconexión de las cámaras, afronta el futuro a corto plazo con la firme intención de retomar su actividad en el sector audiovisual. Su última participación en un formato televisivo se remonta al concurso de repostería ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, emitido por Televisión Española (TVE), un espacio culinario conducido por Paula Vázquez donde la madrileña destacó por sus aptitudes culinarias. De igual modo, dentro de la corporación pública, la colaboradora también había sumado colaboraciones en el formato ‘La familia de la tele’ y llegó a realizar intervenciones de carácter esporádico en el programa de entretenimiento ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano.

La advertencia de la colaboradora sobre su próximo proyecto televisivo

Al ser interrogada sobre los plazos y la proximidad de su vuelta a la actividad profesional, Belén Esteban ha detallado el estado actual de su calendario laboral. La comunicadora ha explicado ante los medios de información que el periodo de descanso que se había autoimpuesto tras más de dos décadas de exposición mediática ininterrumpida se encuentra en su fase final. La colaboradora ha señalado textualmente que lleva descansando unos meses y que el año sabático que inició ya se va acabando de manera progresiva.

Ante la pregunta directa de los periodistas sobre si los espectadores la volverán a ver de forma inminente en la parrilla televisiva, la exparticipante de realities ha preferido no concretar con un sí o un no rotundo, pero ha optado por lanzar una seria advertencia sobre la naturaleza y el impacto que tendrá su próximo proyecto en el sector. La profesional ha manifestado de forma contundente que cuando se produzca su regreso la repercusión va a ser equivalente a las Fallas de Valencia sin la necesidad de encontrarse en la jornada del 19 de marzo. En este sentido, ha puntualizado que el eje central de su retorno consistirá en exponer la realidad de su trayectoria personal, acotando el contenido de sus intervenciones a sus vivencias individuales. Al respecto, ha afirmado que contará la verdad de su vida y no la de otros, aunque ha dejado constancia de que en su entorno existen personas que generan incomodidad.

Un parón voluntario tras veintiséis años de trayectoria continuada

Belén Esteban ha enfatizado que en el plano personal se encuentra en un momento de plenitud y felicidad, un estado anímico que quiere compatibilizar con el relato detallado de su biografía ante el público general, manteniendo la línea de transparencia que considera que ha guiado su carrera. Al ser repreguntada sobre el impacto que causará esta nueva andadura en los medios de comunicación y si el formato elegido conseguirá impactar a la audiencia de la pequeña pantalla, la colaboradora se ha mostrado tajante y firme al asegurar que el proyecto va a sorprender mucho a los espectadores.

Esta nueva etapa se perfila meses después de que la propia protagonista comunicara de forma oficial que realizaría un receso temporal en sus apariciones públicas. Durante la recta final de su participación en el concurso de repostería de Televisión Española, la colaboradora anunció entre lágrimas ante las cámaras de televisión la necesidad de realizar un paréntesis en sus compromisos profesionales. En aquella ocasión, el rostro televisivo argumentó que la decisión respondía al cansancio acumulado tras acumular un total de 26 años de trabajo continuado en la industria audiovisual sin ningún tipo de interrupción, declarando de forma textual que se merecía ese descanso tanto ella como la propia audiencia general, y mostrando su convencimiento de que el público la echaría de menos de la misma manera que ella extrañaría el contacto con los espectadores. El desenlace de este periodo de descanso parece estar cada vez más próximo tras sus últimas declaraciones en Madrid.