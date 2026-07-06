El presentador de televisión acude al 40 aniversario de Puerto Portals en una de sus escasas apariciones públicas tras dar la bienvenida el pasado 8 de junio a su hija junto a la empresaria Alexia Pla.

El periodista y presentador de televisión Joaquín Prat ha protagonizado su primera reaparición pública oficial tras apartarse temporalmente de las pantallas con motivo de su baja por paternidad. El comunicador ha asistido a la celebración del 40 aniversario de Puerto Portals, considerado uno de los acontecimientos sociales más exclusivos de la temporada de verano en Mallorca. Esta aparición en las islas baleares se produce apenas unas semanas después de que el presentador y su esposa, la empresaria Alexia Pla, dieran la bienvenida a su hija Jimena, ampliando la familia junto al hijo mayor del periodista.

Para la asistencia al evento social en Mallorca, Joaquín Prat optó por lucir un estilismo elegante y discreto, compuesto por una camisa de tono azul marino que se adecuaba de manera estricta al código de vestimenta requerido por la organización de la velada. A lo largo de la celebración, el comunicador se mostró muy sonriente, cercano y relajado con el resto de los asistentes, evidenciando de forma pública que atraviesa por una de las etapas más felices y dulces de su vida en su faceta más estrictamente familiar.

Expectación en Mallorca y detalles sobre el nacimiento de Jimena

La presencia de Joaquín Prat en el aniversario del complejo portuario despertó una gran expectación entre los invitados que se dieron cita en el lugar. Numerosos asistentes se aproximaron al periodista durante el transcurso de la noche con el propósito de trasmitirle sus felicitaciones por el reciente nacimiento de la pequeña. Pese a que el presentador evitó realizar grandes declaraciones institucionales o formales ante los medios de comunicación, su actitud relajada reflejó el buen momento personal que comparte junto a su entorno íntimo.

Con anterioridad al nacimiento de la niña, el propio Joaquín Prat ya había procedido a anunciar de forma pública en el espacio televisivo ‘El tiempo justo’ que reduciría de manera temporal su actividad profesional en la pequeña pantalla. El objetivo de esta retirada de la primera línea mediática era centrarse por completo en este proceso familiar tan especial. En aquella intervención, el comunicador detalló a la audiencia sus planes inmediatos: «Me voy con mi mujer, que va a dar a luz a nuestra hija. Estaré rodeado de la gente que queremos: mi familia, su familia y mi hijo mayor», expuso ante las cámaras antes de iniciar su periodo de baja.

Un nacimiento coincidente con la abuela materna

La segunda hija del presentador, Jimena, nació el pasado 8 de junio de 2026 en las instalaciones del Hospital Universitario de La Plana, ubicado en el municipio de Villarreal. Poco tiempo después de producirse el alumbramiento, el profesional de la información compartió con los espectadores de la cadena la profunda ilusión y satisfacción que le suponía experimentar de nuevo la vivencia directa de la paternidad en esta etapa de su vida, admitiendo que no recordaba con exactitud dicha sensación y que revivirla tras el paso de tantos años resultaba una experiencia absolutamente maravillosa.

De igual modo, el comunicador ofreció de manera pública una serie de datos específicos y detalles técnicos sobre las primeras jornadas de vida de la recién nacida, aludiendo a su buen comportamiento en lo que respecta a las horas de sueño y la alimentación diaria. En el momento de su nacimiento el pasado 8 de junio, la pequeña Jimena registró un peso que superó ligeramente los 3 kilogramos y firmó una medición de 47 centímetros de longitud. Como dato reseñable de la jornada del parto, la menor nació exactamente el mismo día del año en el que también lo hizo su abuela materna, una coincidencia que añade un componente significativo a la celebración de la familia Prat-Pla en su ámbito privado. Con este acto social en Puerto Portals, el periodista constata la estabilidad de su situación personal mientras completa el periodo de descanso laboral junto a Alexia Pla y sus hijos.