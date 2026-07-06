La artista internacional presenta la iniciativa ‘Manifesto Library’ en colaboración con la Livraria Lello para reunir obras que desafían a la autoridad y fomentan el pensamiento crítico.

La cantante Dua Lipa ha dado un nuevo paso en su faceta como prescriptora cultural mediante la expansión de su club de lectura, Service95 Book Club, a través de una iniciativa centrada en la literatura censurada. Bajo el nombre de ‘Manifesto Library’, este proyecto nace en colaboración con la emblemática Livraria Lello con el propósito de reunir un centenar de obras contemporáneas que han desafiado de manera directa a la autoridad a lo largo de los últimos años. La propuesta cultural busca combatir la restricción tácita al derecho de cuestionar, imaginar y comprender el mundo, ofreciendo a los lectores una vía para reflexionar sobre conceptos fundamentales como la libertad, la identidad, la memoria colectiva y el desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad actual.

Los fundamentos de ‘Manifesto Library’ y la lucha contra la censura

La creación de la ‘Manifesto Library’ responde a una firme convicción compartida por Dua Lipa y sus socios editoriales de que, cuando se produce la censura o la prohibición de un libro, se restringe un valor que va mucho más allá de la simple pérdida de una historia escrita. Las plataformas oficiales de la artista y de la Livraria Lello han formalizado el lanzamiento de este espacio que agrupa cien títulos de corte contemporáneo, invitando de forma explícita a la comunidad internacional a descubrir el listado completo y los detalles del proyecto mediante los canales informativos y los enlaces habilitados en las biografías de sus perfiles digitales de referencia.

Este movimiento se alinea con la trayectoria personal de la intérprete, quien ha manifestado de forma recurrente su profunda vinculación con el hábito de la lectura, un pasatiempo que califica como una fuente constante de consuelo, expansión intelectual, evasión y entretenimiento. La fundadora del proyecto detalla que el acto de leer posee un poder único para abrir los ojos de los ciudadanos hacia mundos, realidades y opiniones que exceden por completo los límites de las experiencias individuales, consolidándose a su vez como una herramienta de enorme eficacia para propiciar la unión entre las personas.

Balance y crecimiento de la comunidad de ‘Service95 Book Club’

La puesta en marcha de esta biblioteca dedicada a las obras que han sufrido prohibiciones coincide con el cumplimiento de un hito temporal para la plataforma cultural de la cantante. El denominado Club de Lectura de Service95 fue lanzado oficialmente en el año 2023 con la vocación inicial de compartir aquellos libros que habían moldeado, definido o desafiado la propia visión del mundo de su creadora, permitiendo a los usuarios ir más allá de las páginas impresas para profundizar de manera directa en la mente y las motivaciones de los autores correspondientes.

Transcurridos 36 meses desde su fundación, el proyecto ha consolidado una estructura internacional que arroja un balance estadístico de 34 libros analizados procedentes de autores de 16 países distintos, con representación en seis continentes. Este recorrido editorial ha permitido vertebrar una comunidad virtual en la red social Instagram que ya supera la cifra de los 500.000 seguidores. A través de una misiva dirigida a sus lectores, firmada con afecto, Dua Lipa ha transmitido su agradecimiento público ante la participación activa de los usuarios durante estos tres años de lecturas compartidas en los que se ha promovido una forma diferente de leer el mundo, asegurando que la iniciativa se encuentra únicamente en sus fases iniciales.