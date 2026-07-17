La serie diaria de Antena 3 emite este viernes un nuevo episodio donde las tensiones familiares y las decisiones empresariales marcarán el destino de los protagonistas de la fábrica.

El universo dramático de Sueños de libertad, la producción de las tardes de Antena 3 protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, continúa intensificándose. Tras los últimos roces entre Damián y Pablo a cuenta de los consejos sobre los hijos bastardos —una advertencia que el patriarca de los Salazar no recibió de buen grado—, las tramas de la serie se complican de cara al cierre de la semana. En la nueva entrega de este viernes, 17 de julio, que se emitirá a las 15:45 horas, el destino de varios personajes dará un giro significativo.

La propuesta de Pablo y los recelos de Begoña

El episodio 606 pondrá el foco sobre Pablo, quien tomará la iniciativa al trasladar una impactante propuesta a Marisol. Este movimiento se produce en un clima de alta tensión familiar, condicionado por los errores del pasado que Damián intentó recordarle en relación con su propia experiencia con Tasio.

De forma paralela, la desconfianza se instalará en el entorno familiar de la fábrica. Begoña comenzará a recelar de Beatriz. La situación se vuelve especialmente delicada debido al comportamiento del pequeño Juanito, quien vuelve a rechazar el pecho y únicamente logra calmarse cuando está en presencia de Beatriz, despertando las sospechas de Begoña.

Crisis en la directiva de la fábrica y decisiones laborales

En el ámbito empresarial, Gabriel comunicará formalmente a la Junta de accionistas una polémica propuesta para abaratar los costes de los ingredientes utilizados en los perfumes emblemáticos de la fábrica. Esta medida de ahorro, lejos de ser bien recibida, generará un profundo rechazo entre los miembros de la Junta. Este nuevo conflicto laboral sigue a la agria disputa del capítulo anterior, donde Gabriel arremetió contra Fina a propósito de la gestión del Departamento de Publicidad.

Como consecuencia directa de las presiones en la Perfumera, Fina tomará una decisión definitiva sobre su puesto de trabajo. Sin embargo, su situación no es la única que se tambalea; Cloe tomará una determinación inesperada respecto a su futuro al verse incapaz de soportar las muestras de cariño públicas entre Marta y Fina, lo que la llevará a plantearse su marcha inmediata a Nueva York.

Desconcierto y frentes abiertos en el entorno de la fábrica

El resto de los trabajadores de la fábrica también lidia con sus propios conflictos personales. Claudia se mostrará desconcertada tras recibir un inesperado regalo por parte de Miguel, una situación que se suma a la entrega de la carta que Tasio le dio para Carmen en la jornada anterior.

Por último, el desánimo de Mabel con el curso de decoración tras las palabras desilusionantes de Salva, la presentación formal de Eduardo ante Roque y las secuelas del cara a cara entre Tasio y Andrés terminarán de configurar el escenario de tensiones que se resolverá en la emisión de este viernes.