El concurso de entretenimiento líder de los viernes celebra su gran desenlace en directo con las actuaciones musicales de sus cinco finalistas y el regreso de antiguos ganadores como invitados estrella.

El panorama televisivo del horario estelar se prepara para la resolución de una de sus citas más competitivas de la temporada. Antena 3 emite este viernes, 17 de julio, a partir de las 22:00 horas y en directo, la gala final de la decimotercera edición de Tu cara me suena. El formato conducido por Manel Fuentes pondrá el broche de oro a una entrega que ha consolidado su hegemonía en el prime time de los viernes, dejando en manos de los espectadores la decisión de elegir al nuevo ganador del exitoso talent show. Cristina Castaño, J Kbello, María Parrado, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas que competirán por el triunfo tras haber superado las diferentes fases del concurso.

Las ambiciosas imitaciones de los cinco finalistas

Para esta última gala, los concursantes clasificados para la final han preparado puestas en escena de gran exigencia vocal y coreográfica, apostando por números musicales emblemáticos. Cristina Castaño asumirá el reto de ponerse en la piel de Meryl Streep con una de las canciones principales de la película musical Mamma Mia!, una propuesta que la propia actriz define como un regalo a la audiencia a pesar de la complejidad técnica que entraña. Por su parte, J Kbello cambiará de registro para recrear a Hugh Jackman con un tema perteneciente a la producción cinematográfica El gran showman.

La música pop internacional tendrá su espacio de la mano de María Parrado, quien rendirá un homenaje a la artista estadounidense Mariah Carey. En una vertiente más clásica y teatral, Martín Savi afrontará el desafío interpretativo de caracterizarse como Farinelli, un papel que encara con el máximo respeto y el mismo compromiso mostrado a lo largo de toda la edición. Finalmente, Paula Koops completará el quinteto de actuaciones transformándose en Liza Minnelli para ejecutar un número del histórico musical Cabaret, una obra que guarda un significado especial en su trayectoria profesional.

Regreso de concursantes, invitados y el sistema de votación

La gala de clausura no solo contará con el protagonismo de los aspirantes al título. El resto de los participantes de la presente temporada —Soledad Giménez, Aníbal Gómez, Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique— regresará al escenario del programa para ofrecer nuevas imitaciones. A estas actuaciones se sumará la intervención de dos antiguos vencedores del formato que acuden en calidad de invitados estrella: Blas Cantó, que realizará una imitación del cantante Manuel Carrasco, y Jorge González, quien se transformará en Ricky Martin.

A diferencia de las galas semanales ordinarias, la identidad del ganador de la decimotercera edición se decidirá exclusivamente a través del veredicto del público en directo. Los espectadores que sigan la emisión de Antena 3 podrán emitir sus votos a favor de su finalista preferido empleando las llamadas telefónicas, el envío de mensajes SMS o mediante el sistema habilitado en la página web oficial de la cadena.

Los datos de audiencia de una edición líder en el prime time

El desenlace de esta decimotercera temporada llega respaldado por un sólido rendimiento en los índices de audiencia de la televisión en España. Tu cara me suena se ha despedido de sus emisiones regulares con una media del 19,3% de cuota de pantalla y más de 1,4 millones de espectadores por entrega. Estas cifras sitúan al espacio de Antena 3 como el talent show más visto de la televisión y el líder indiscutible de la noche de los viernes.

Los registros de la cadena principal de Atresmedia detallan que el programa ha superado la barrera de los 4 millones de espectadores únicos por cada emisión, logrando una notable ventaja competitiva respecto al resto de ofertas de las cadenas nacionales. El tirón comercial y de audiencia del formato ha destacado especialmente entre el sector del público más joven, alcanzando una cuota del 19,5% de seguimiento en la franja de espectadores comprendida entre los 13 y los 24 años de edad.