Los trabajos en la zona del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz continúan este jueves por cuarto día consecutivo, mientras la investigación sigue abierta y con numerosas incógnitas por resolver. Hasta el momento, 42 de las 43 víctimas mortales han sido ya identificadas mediante huellas dactilares.

Los investigadores tratan de determinar las causas exactas del siniestro. Según ha explicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se analiza si había algún objeto en la vía o si fue la propia infraestructura la que comenzó a deteriorarse. En este sentido, la hipótesis que cobra más fuerza es una posible rotura de carril o de una soldadura, tal y como ha indicado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.

La investigación ha detectado muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló, unas marcas que no aparecen en los trenes que circularon por ese tramo más de una hora antes del accidente, pero sí en los que lo hicieron posteriormente, incluido el convoy siniestrado. Además, se han encontrado marcas en los bogies de los cinco primeros coches del tren Iryo implicado.

Por otro lado, la Guardia Civil ha localizado parcialmente sumergida en un arroyo una pieza del eje de un tren cerca del lugar del accidente. Los agentes investigan ahora si pertenece a alguno de los trenes siniestrados y si puede aportar nuevas pistas sobre el origen de la tragedia.

Los audios de las comunicaciones ferroviarias han revelado que el conductor del tren Iryo no fue consciente del choque. Asimismo, el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar sin éxito con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido. Finalmente, lograron comunicarse con la interventora, quien, en estado de shock, informó de que tenía “sangre en la cabeza”.

En cuanto a la atención a las víctimas, permanecen ingresadas 31 personas en distintos hospitales andaluces —28 adultos y tres menores—, seis de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI). El total de atenciones sanitarias asciende a 123 personas. El número de denuncias por desaparición se mantiene en 45.

Mientras tanto, los operativos técnicos continúan con las labores de retirada de los restos. Tras concluir los trabajos en los vagones 1 y 2 del Alvia, los equipos han comenzado a trocear el vagón número 3. Además, el vagón número ocho del Iryo ya ha sido cargado en una góndola para su retirada de la zona.

En el plano institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado celebrar un homenaje de Estado a las víctimas el próximo sábado 31 de enero en Huelva. Por su parte, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga en el sector ferroviario para reclamar mayores garantías de seguridad y fiabilidad en la red tras los recientes accidentes registrados en Adamuz y Gelida (Barcelona).