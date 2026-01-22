El Tribunal Federal de Canadá suspendió este miércoles la orden del Gobierno de cerrar las oficinas de TikTok en el país, y solicitó al Ministerio de Industria que reevalúe la medida dictada en noviembre de 2024.

El tribunal no explicó los motivos de su decisión, pero dejó claro que Ottawa debe revisar la orden que afectaba a TikTok Technology Canada, la filial local de la popular aplicación, tomada originalmente por supuestos riesgos a la seguridad nacional.

El cierre de las oficinas no implicaba, sin embargo, el bloqueo de la aplicación para los usuarios canadienses.

En 2024, el ministro de Industria, François-Philippe Champagne, justificó la medida señalando que formaba parte de un proceso de revisión de seguridad nacional realizado por los servicios de inteligencia, y que la decisión buscaba mitigar riesgos específicos para el país. Antes de esta acción, el director del Canadian Security Intelligence Service (CSIS), David Vigneault, había advertido que TikTok era parte de una estrategia del Gobierno chino para obtener datos personales de los usuarios.

Canadá ya había restringido en 2023 la instalación de la aplicación en los dispositivos oficiales de sus funcionarios, considerando que representaba un riesgo inaceptable para la privacidad y seguridad del país.

Tras la resolución del tribunal, TikTok Canada celebró la decisión, destacando que permitirá a la compañía continuar invirtiendo millones de dólares y mantener cientos de empleos en el país.