Los trenes de alta velocidad entre Madrid, Toledo y Andalucía registran retrasos este martes, 28 de abril, por una incidencia técnica en los sistemas de electrificación en La Sagra, en la provincia de Toledo. La avería afecta a las conexiones de alta velocidad que enlazan la capital con Toledo y con distintos destinos andaluces.

Adif ha informado de que su personal trabaja para resolver la incidencia “a la mayor brevedad posible”, aunque por el momento no ha concretado un plazo para la normalización completa del servicio.

Retrasos en los trenes AVE entre Madrid y Andalucía

La incidencia fue comunicada durante la mañana y ha provocado demoras en los servicios ferroviarios que circulan por uno de los corredores de alta velocidad más importantes del país. Según la información difundida por Adif, el problema se localiza en La Sagra y está relacionado con los sistemas de electrificación.

Renfe también ha trasladado el aviso a los viajeros a través de sus canales oficiales, advirtiendo de retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Toledo y Andalucía.

Qué líneas están afectadas por la avería

La incidencia afecta a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Toledo, así como a los servicios que conectan la capital con destinos andaluces. Entre las rutas que pueden verse condicionadas figuran las conexiones hacia ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga o Granada, al depender del corredor sur de alta velocidad.

Adif mantiene abierta la incidencia en su estado de la red y ha señalado que los equipos técnicos están trabajando sobre el terreno para recuperar la normalidad cuanto antes.

Recomendaciones para los viajeros

Los pasajeros con billetes para este martes deben consultar el estado de su tren antes de acudir a la estación. Renfe recomienda revisar la información actualizada a través de sus canales digitales, aplicaciones oficiales y puntos de atención al cliente.

La avería puede provocar retrasos acumulados a lo largo de la jornada, especialmente en un corredor con alta densidad de tráfico ferroviario y conexiones de largo recorrido.

Nueva incidencia en el corredor sur de alta velocidad

Este nuevo problema se suma a un periodo de especial sensibilidad en la red ferroviaria de alta velocidad hacia Andalucía. La conexión directa entre Madrid y Málaga tenía prevista su recuperación el 30 de abril tras meses de interrupciones por daños en la infraestructura en la zona de Álora, una reapertura que inicialmente se realizará con una sola vía operativa.

La avería de este martes vuelve a situar el foco en la fiabilidad del corredor sur, clave para la movilidad entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Adif trabaja para restablecer el servicio

Por ahora, la prioridad de Adif es solucionar la incidencia en los sistemas de electrificación de La Sagra y reducir el impacto sobre los viajeros. Hasta que se restablezca completamente el servicio, se recomienda comprobar horarios, posibles demoras y avisos de última hora antes de iniciar el desplazamiento.