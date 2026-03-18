La incidencia técnica afecta a las estaciones de Chamartín y Atocha, donde los servicios ferroviarios registran demoras de más de media hora sin una previsión clara de restablecimiento.

Una avería en los sistemas de señalización de Adif está provocando este miércoles importantes retrasos en la red de Alta Velocidad de Madrid. La incidencia técnica, que afecta tanto a la estación de Chamartín como a la de Atocha, ha alterado la circulación de los trenes que entran y salen de la capital, generando incertidumbre entre los cientos de pasajeros que se encuentran en las terminales madrileñas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado a través de sus canales oficiales la existencia de una «incidencia» en los servicios de señalización, advirtiendo de que el problema puede acarrear demoras significativas en toda la operativa ferroviaria vinculada a Madrid.

Pasajeros bloqueados y falta de previsión

La gravedad del fallo técnico se ha hecho patente en servicios concretos de larga distancia. Es el caso del tren Avlo con destino a La Coruña, cuya salida desde Chamartín estaba programada para las 8:25 horas de esta mañana. Más de media hora después del horario previsto, el convoy permanecía en la terminal sin haber iniciado su marcha.

El personal de a bordo ha comunicado a los viajeros que el origen del problema se encuentra en los mecanismos de señalización de la empresa pública, aunque sin aportar detalles técnicos adicionales. Según fuentes presenciales, la tripulación ha reconocido que no existe una previsión de salida ni se han ofrecido alternativas de transporte por el momento. Asimismo, se baraja la posibilidad de que otros trenes hayan quedado detenidos en las vías durante su trayecto hacia la capital debido a la interrupción del sistema de señales.

Afectación general en los nodos de Atocha y Chamartín

La incidencia no se limita a una línea específica, sino que impacta de manera global en los dos grandes nodos ferroviarios de Madrid. Tanto Atocha como Chamartín, puntos neurálgicos para la entrada y salida de los servicios AVE y otros operadores de alta velocidad, están registrando alteraciones que complican la movilidad en una jornada marcada por la falta de información precisa sobre la resolución del fallo.

Adif continúa trabajando en la subsanación de la avería para tratar de normalizar el tráfico ferroviario, si bien el efecto dominó de los retrasos podría prolongarse durante buena parte de la mañana.