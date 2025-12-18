Este jueves 18 de diciembre, se activarán avisos amarillos y naranjas en una docena de provincias y en la ciudad autónoma de Melilla, según lo anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las condiciones climáticas adversas incluirán viento, niebla, lluvia y un oleaje significativo, lo que obligará a estar atentos a las alertas meteorológicas en estas regiones.

En particular, se han emitido avisos amarillos por viento en las provincias de Cantabria (especialmente en la zona de Liébana), A Coruña, Lugo y Navarra, que pertenecen a la vertiente cantábrica. Además, A Coruña, Alicante y Valencia tendrán avisos de este nivel, pero en este caso por fuertes lluvias. Por otro lado, Ciudad Real y Badajoz deben estar atentos a los avisos amarillos por niebla, que pueden afectar la visibilidad.

El oleaje también será un factor a tener en cuenta, ya que Asturias (tanto en su litoral occidental como en el oriental), Cantabria (en los litorales), A Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán avisos naranjas de alerta, lo que indica que las condiciones del mar podrían ser peligrosas.

La Aemet prevé que para este día, las precipitaciones serán ocasionalmente fuertes en las áreas cercanas a la Nao y Melilla, así como persistentes y localmente intensas en el oeste de Galicia, donde se anticipan acumulaciones notablemente elevadas. Asimismo, las nieblas matinales pueden ser localmente persistentes en las mesetas, mientras que se espera que las rachas de viento sean muy fuertes en diversas zonas montañosas y en los litorales de Galicia y el área cantábrica, así como en el alto Ebro.

En general, se espera que el día comience con cielos parcialmente nublados o cubiertos en la parte este de la península y en Melilla. Durante las horas iniciales del día, se prevén precipitaciones y algunas tormentas ocasionales en la mitad sur de la fachada oriental y en Melilla, las cuales podrían ser localmente intensas.

En otras zonas del este peninsular y en Baleares, se anticipan intervalos de nubosidad, mientras que un frente atlántico se aproximará, trayendo cielos cubiertos con chances de precipitación en el tercio noroeste de la península. Las lluvias más intensas se pronostican para el oeste de Galicia, donde también se esperan caídas prolongadas y localmente fuertes.

En términos de temperaturas, se estima un aumento en el Cantábrico, la zona ibérica sur, en el oeste de la meseta Norte y en el tercio sureste peninsular. Sin embargo, se prevén descensos en la vertiente sur del Sistema Central y en la Cordillera Cantábrica. Las mínimas, por su parte, tendrán un incremento en Galicia, la región cantábrica y Melilla, mientras que en el resto del centro y este peninsular se anticipan descensos, quedando estables en otras áreas. Las heladas débiles también podrían presentarse en las principales zonas montañosas y en la meseta norte.

El viento se mantendrá moderado en la región de Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, con intervalos de intensidad fuerte y rachas muy intensas en los litorales y áreas montañosas. En la fachada oriental peninsular y Baleares, se espera que sople un viento moderado del este y nordeste, al tiempo que se prevé un régimen de alisio moderado en Canarias. El resto del país soportará vientos más flojos, predominando la componente sur en el cuadrante noroeste y la componente este en otras zonas.