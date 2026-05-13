España se prepara para experimentar la noche más fría posiblemente hasta el otoño debido al fenómeno de los Santos de Hielo, que llega justo en plena primavera. Este tradicional episodio de descenso de temperaturas afectará a gran parte del país y marcará un cambio notable en la meteorología de estos días.

¿Qué son los Santos de Hielo?

Según expertos de Meteored, los Santos de Hielo abarcan las festividades de San Mamerto (11 de mayo), San Pancracio (12 de mayo) y San Servacio (13 de mayo), a los que popularmente se suman San Bonifacio (14 de mayo) y Santa Sofía (15 de mayo). Estos días están asociados históricamente con la última irrupción de frío de la primavera, capaz de afectar cultivos tempranos y generar condiciones de frío y heladas tardías.

Descenso de temperaturas previsto

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los especialistas en meteorología alertan que la borrasca fría frente a Portugal, que está en fase de transición a dana, dirigirá aire polar hacia la península. Hoy y mañana, las temperaturas serán de 4 a 8 ºC más bajas de lo habitual en gran parte de España, especialmente en el interior y en el norte peninsular.

El descenso será más acusado el viernes 15 de mayo, cuando las anomalías térmicas podrían alcanzar los 15 ºC menos de lo normal en áreas del Sistema Ibérico. Ciudades como Soria verán máximas que rondarán los 10 ºC, una cifra extremadamente inusual para mediados de mayo. El sábado continuará siendo frío, aunque se esperan ligeros incrementos en algunas zonas.

Lluvias y nubosidad

A la bajada de temperaturas se suma la previsión de lluvias y chubascos débiles, especialmente en el norte y en el centro del país. Bilbao experimentará nubosidad con posibles lluvias ligeras, mientras que Castilla y León verá tormentas en el tercio sur durante la tarde, según AEMET. La combinación de frío y precipitaciones podría hacer que el ambiente se sienta más invernal que primaveral.

Recomendaciones

Con la llegada de los Santos de Hielo, se recomienda a los ciudadanos:

Vestir ropa adecuada para protegerse del frío nocturno.

Proteger plantas sensibles y cultivos tempranos.

Revisar calefacciones y sistemas de calefacción ante posibles descensos drásticos de temperatura.

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor frío, especialmente en el norte y el interior de la península.

En definitiva, España se enfrenta a unos días de primavera atípica en los que las temperaturas pueden sorprendernos, recordándonos la fuerza de este fenómeno histórico que los agricultores han temido durante siglos.