Madrid, 13 de mayo de 2026 — Un nuevo informe de la Agencia Tributaria ha puesto de relieve la magnitud de las irregularidades financieras del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según el documento remitido a la Audiencia Nacional, el fraude fiscal cometido por el principal investigado del caso Tándem asciende a 1,6 millones de euros.

Los detalles del informe

La investigación de los peritos de Hacienda detalla un complejo entramado societario utilizado para eludir el pago de impuestos:

Entramado de empresas: El fraude se habría articulado a través de su grupo empresarial, Cenyt , mediante el cual Villarejo gestionaba sus negocios privados mientras aún estaba en activo en la Policía Nacional.

El fraude se habría articulado a través de su grupo empresarial, , mediante el cual Villarejo gestionaba sus negocios privados mientras aún estaba en activo en la Policía Nacional. Simulación de servicios: Hacienda sostiene que se utilizaron facturas falsas y la simulación de servicios inexistentes para deducirse gastos de forma indebida y ocultar beneficios reales.

Hacienda sostiene que se utilizaron facturas falsas y la simulación de servicios inexistentes para deducirse gastos de forma indebida y ocultar beneficios reales. Periodo investigado: El informe se centra en varios ejercicios fiscales donde las cuotas defraudadas superan ampliamente el umbral del delito fiscal (establecido en 120.000 euros por año y tributo).

El informe se centra en varios ejercicios fiscales donde las cuotas defraudadas superan ampliamente el umbral del delito fiscal (establecido en 120.000 euros por año y tributo). Implicaciones judiciales: Este nuevo cálculo de la Agencia Tributaria refuerza las acusaciones de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública que ya pesan sobre el comisario, complicando aún más su situación procesal en las piezas separadas de la macrocausa.

El impacto en el ‘caso Tándem’

Este informe técnico es clave para la Fiscalía, ya que cuantifica de manera precisa el daño económico causado al erario público. Los investigadores consideran que la estructura de Cenyt no solo servía para realizar espionajes ilegales, sino que era una maquinaria diseñada para el enriquecimiento ilícito y la opacidad tributaria, aprovechando los conocimientos de Villarejo sobre las cloacas del Estado.