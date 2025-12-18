El discurso navideño del presidente Donald Trump ha traído consigo una serie de declaraciones que han captado la atención de los ciudadanos estadounidenses y del mundo. A pesar de las expectativas de un anuncio importante, Trump se limitó a repasar sus logros durante su mandato, destacando lo que considera cambios positivos en la historia de la nación.

Su alocución comenzó con una crítica contundente hacia la inmigración, así como hacia la administración de su predecesor, Joe Biden. Trump aseveró que su administración ha transformado al país en un corto período, haciendo hincapié en su política de deportaciones y en la seguridad fronteriza. «Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen», afirmó enérgicamente.

Durante su intervención, el mandatario enfatizó que en solo once meses ha logrado más cambios positivos en Washington que cualquier otra administración anterior. Esta afirmación se inscribe en su visión de la inmigración como una cuestión de seguridad nacional, acusando a la administración anterior de haber permitido la entrada descontrolada de inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a criminales peligrosos.

Trump se presentó como un defensor de los ciudadanos que respetan la ley y trabajan arduamente, prometiendo que su gobierno prioriza sus intereses. Sin embargo, sin ofrecer evidencia verificable, aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que durante siete meses no ha habido ingresos de inmigrantes ilegales, lo cual ha sido motivo de escepticismo entre los críticos.

En cuanto a la economía, Trump ignoró las encuestas que muestran un creciente descontento entre los estadounidenses frente a su gestión económica. A pesar de eso, proclamó que el país está a las puertas de un auge económico sin precedentes, donde los salarios están aumentando más rápido que la inflación, respaldando sus afirmaciones con supuestos ejemplos de reducción de precios en productos y servicios.

Aprovechando la ocasión, el presidente anunció que un millón de militares estadounidenses recibirán un bono especial de 1.776 dólares. Este monto tiene un simbolismo particular, rememorando la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que cumplirá 250 años el próximo año. Este tipo de incentivos es parte de su estrategia para reforzar el apoyo entre las fuerzas armadas.

Uno de los aspectos más relevantes de su discurso fue la ausencia de menciones a su anunciada declaración de guerra contra Venezuela. A pesar de las expectativas creadas por el periodista Tucker Carlson, Trump no hizo alusión directa al país sudamericano, centrándose en otras cuestiones como su lucha contra el narcotráfico. Esto ha dejado a muchos con la inquietud de cuáles son realmente los planes de su administración respecto a Venezuela.

Desde el gobierno venezolano se ha denunciado una «agresión abierta y criminal» por parte de EE.UU., en el contexto de las sanciones y bloqueos impuestos por Trump. Este ha sido un punto de tensión internacional, con varios países de la región tomando posiciones diversas, algunos apoyando las acciones de EE.UU. y otros condenando la intervención en los asuntos internos de Venezuela.