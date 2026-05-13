Madrid, 13 de mayo de 2026 — El Ejecutivo de coalición ha admitido finalmente que el proyecto de reforma de la Ley de Medios, una de sus banderas legislativas para esta etapa, se encuentra en un punto de no retorno. La falta de una aritmética parlamentaria favorable y la creciente polarización política han llevado a Moncloa a dar por perdida una normativa que buscaba regenerar el ecosistema informativo en España.

Las claves del abandono

El proyecto ha encontrado obstáculos insuperables que han forzado al Gobierno a replantear su estrategia:

Inviabilidad legislativa: El Gobierno reconoce que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante la ley.

El Gobierno reconoce que no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante la ley. Frenar el «fango»: El objetivo principal era limitar la financiación institucional de medios con baja transparencia, estableciendo un tope del 35% en sus ingresos por publicidad pública para evitar la proliferación de pseudomedios.

El objetivo principal era limitar la financiación institucional de medios con baja transparencia, estableciendo un tope del 35% en sus ingresos por publicidad pública para evitar la proliferación de pseudomedios. Más allá de los agitadores: Desde el Ejecutivo se señala que la situación ha escalado, trascendiendo la actuación de agitadores de ultraderecha para convertirse en un bloqueo estructural que impide el consenso democrático.

Desde el Ejecutivo se señala que la situación ha escalado, trascendiendo la actuación de agitadores de ultraderecha para convertirse en un bloqueo estructural que impide el consenso democrático. Vía europea: Ante el fracaso de la ley nacional, la estrategia virará hacia el cumplimiento estricto de las directrices de la Unión Europea sobre libertad de prensa y transparencia.

Un vacío en la regulación

El desistimiento del Gobierno deja en el aire la regulación de la financiación opaca y la lucha contra la desinformación. A pesar de los intentos por alinear la norma con los estándares internacionales, la oposición del bloque conservador y las reticencias de algunos socios de investidura han terminado por sentenciar la propuesta.