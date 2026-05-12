La presidenta de la Comunidad de Madrid justifica su regreso anticipado a España denunciando un «boicot» institucional y un «abandono» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en un país que califica de «profundamente violento».

MADRID – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este martes duras acusaciones contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según Ayuso, la falta de apoyo diplomático y las maniobras políticas de ambos mandatarios pusieron en riesgo su integridad física y la de su equipo durante su reciente gira por el país azteca.

En declaraciones ofrecidas a la Cadena Cope tras su regreso prematuro —el cual estaba previsto inicialmente para hoy martes—, la dirigente madrileña describió a México como un país «profundamente violento y peligroso» debido al narcotráfico. Ayuso denunció que, en este contexto, el Ejecutivo de Sánchez la dejó «a su suerte», ignorando su condición de representante del Estado.

Denuncia de «boicot» y amenazas

El conflicto, que provocó la cancelación de la última etapa de su gira en Monterrey, tiene su origen en un supuesto «clima de boicot» liderado por el gobierno mexicano de Morena. Ayuso sostiene que Sheinbaum llegó a amenazar con cerrar el recinto de la gala de los Premios Platino si ella asistía, una versión que el gobierno de México y la empresa hotelera propietaria del complejo han negado.

«Tengo pruebas de las amenazas», reafirmó Ayuso, vinculando estas presiones a sus discursos en defensa del mestizaje y de figuras históricas como Isabel la Católica y Hernán Cortés, los cuales habrían incomodado a la administración mexicana.

Críticas a la diplomacia española

La presidenta regional se mostró especialmente crítica con la Moncloa, acusando al Gobierno central de «echar fuego» desde España en lugar de protegerla. «¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo?», cuestionó de forma retórica, lamentando que nadie del Ejecutivo se haya puesto en contacto con ella tras los incidentes.

Ayuso también vinculó la inseguridad reportada con la situación política en México, señalando que bajo el actual gobierno «ha habido centenares de políticos asesinados».

Incógnitas sobre la agenda

A pesar de las explicaciones sobre su seguridad, la presidenta madrileña no ha detallado sus actividades durante los últimos cuatro días en México (de jueves a domingo), periodo en el que no mantuvo actos públicos oficiales antes de anunciar su regreso el pasado viernes.

Por su parte, fuentes de la administración mexicana han calificado la visita de Ayuso como «fallida», mientras que en España el cruce de acusaciones promete tensar aún más las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.