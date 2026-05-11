En el ecuador de la campaña electoral andaluza, el PP convierte su mitin central en un homenaje a los agentes fallecidos y exige responsabilidades ante la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico.

MÁLAGA – Unas 5.500 personas han arropado este domingo a Alberto Núñez Feijóo y a Juanma Moreno en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga. Lo que estaba diseñado como un mitin festivo de mitad de campaña se ha transformado en un acto de profunda carga política y emocional, marcado por el luto tras la muerte de dos guardias civiles, Jerónimo y Germán, durante una persecución a una narcolancha en Huelva el pasado viernes.

Un minuto de silencio y duras críticas

El acto comenzó con un respetuoso minuto de silencio que dio paso a una dura ofensiva contra el Gobierno central. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra la «insensibilidad» de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunciando que, 48 horas después de la tragedia, «nadie ha pedido perdón ni se ha hecho cargo».

«No se puede tener menos humanidad», afirmó Feijóo, quien se comprometió a ser el aliado de las Fuerzas y Seguridad del Estado proporcionando los recursos necesarios para que no tengan que jugarse la vida en condiciones de inferioridad frente a los narcos.

Moreno pide «blindar» la costa ante el avance del narco

Por su parte, el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, elevó el tono para denunciar que el narcotráfico ya no se limita a Cádiz, sino que las narcolanchas «campan a sus anchas» a lo largo de los 900 kilómetros de costa andaluza, desde Pulpí hasta Ayamonte.

Moreno arrancó a Feijóo el compromiso de endurecer el Código Penal cuando llegue a la Moncloa:

Penas para toda la cadena: Que todos los implicados, incluidos los «petaqueros» (quienes suministran combustible), paguen por su participación.

Que todos los implicados, incluidos los «petaqueros» (quienes suministran combustible), paguen por su participación. Fin de la impunidad: Evitar que los delincuentes «se rían» de los agentes por la falta de medios humanos y materiales.

Málaga: El motor de la mayoría absoluta

La elección de Málaga para este acto central no es casual. Es la provincia donde el PP de Moreno logró su mayor ventaja en 2022 y la que Feijóo puso como ejemplo de la «transformación» de Andalucía. Ante las encuestas que le sitúan rozando la mayoría absoluta para el próximo 17 de mayo (17-M), Moreno pidió a sus bases no caer en el «exceso de confianza».

«Hemos tenido amargas experiencias con las encuestas. Generan una confianza que desmoviliza», advirtió el candidato, instando a sus simpatizantes a dar un «último esfuerzo» para consolidar el cambio y pidiendo a Feijóo que «empiece a calentar por la banda» ante un hipotético adelanto de las generales.

Críticas al modelo de vivienda y fiscalidad

En el plano nacional, Feijóo desgranó un discurso contra el «sanchismo», asegurando que los ciudadanos ya no aceptan promesas en vivienda mientras los jóvenes no pueden independizarse, ni discursos feministas o sociales de un Gobierno que «privilegia a sus socios separatistas». Por su parte, Moreno cerró su intervención con una defensa cerrada de la propiedad privada, criticando la desprotección de los propietarios frente a la okupación y los impagos.

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El acto concluyó con un mensaje de unidad y la mirada puesta en las urnas del próximo domingo, en una carrera electoral que el PP lidera con holgura pero en la que busca evitar cualquier margen de error.