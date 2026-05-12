El segundo y último debate entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, celebrado anoche en Canal Sur, ha servido como termómetro de una campaña que encara su recta final con la sanidad, la financiación autonómica y la reciente actualidad de sucesos en el centro del enfrentamiento político.

El encuentro reunió a los cinco principales aspirantes: Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Choque por la gestión sanitaria y los cribados

Uno de los bloques más tensos fue el dedicado a la sanidad pública. Los tres candidatos de la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) formaron un frente común para exigir explicaciones a Juanma Moreno sobre el fallo en los cribados de detección precoz, instándole a dar respuestas antes de la cita con las urnas el próximo domingo.

Moreno, por su parte, pidió disculpas por el error que afectó a más de 3.200 mujeres, pero contraatacó recordando la gestión socialista anterior y defendiendo su plan de choque actual.

El modelo de financiación: ¿Andalucía o «Génova»?

La financiación de la comunidad volvió a dividir a los dos grandes bloques. María Jesús Montero acusó al actual presidente de rechazar una propuesta estatal de 5.700 millones de euros por motivos puramente partidistas, afirmando que Moreno «es más genovés que andaluz».

Por el contrario, el candidato del PP denunció que el Gobierno central perjudica a los andaluces para «pagar las letras a los independentistas» y mantener la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La sombra de los sucesos: Huelva y Adamuz

La actualidad más trágica se coló en el plató de Canal Sur. La muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a narcotraficantes provocó un duro cruce de reproches. Mientras que Vox empleó un tono especialmente beligerante contra el Ministerio del Interior, Moreno criticó la falta de medios materiales para los agentes.

Asimismo, el accidente ferroviario de Adamuz generó otro momento de fricción. Moreno afeó a Montero la falta de respuestas del Gobierno central sobre lo ocurrido, mientras que la candidata socialista defendió que se conocerá toda la verdad, incluyendo la gestión del servicio de emergencias 112.

Recta final hacia el domingo

Con este debate se cierran los grandes encuentros televisados de la campaña. Mientras la izquierda busca movilizar al electorado denunciando el deterioro de los servicios públicos, el PP intenta consolidar su gestión y Vox endurece su discurso vinculando seguridad y fronteras.

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Andalucía decidirá su futuro este domingo en unas elecciones que, a tenor de lo visto en el debate, se presentan con una polarización máxima en temas clave para el bienestar ciudadano.