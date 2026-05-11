Ciudad de México, 11 de mayo de 2026 — La tensión diplomática y el choque de narrativas históricas han marcado el cierre de la gira de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por tierras mexicanas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha calificado el viaje de la mandataria madrileña como «fallido», tras la cancelación del tramo final de su agenda en el país.

Choque por la visión histórica

El núcleo del conflicto reside en las declaraciones de Ayuso en defensa de la figura de Hernán Cortés, una postura que Sheinbaum ha criticado con dureza durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Revisionismo histórico: La mandataria mexicana insistió en que la visión de Ayuso refleja una interpretación «equivocada» de la historia y de la relación bilateral actual entre México y España.

La mandataria mexicana insistió en que la visión de Ayuso refleja una interpretación «equivocada» de la historia y de la relación bilateral actual entre México y España. Reacción a la oposición madrileña: Sheinbaum hizo referencia a una carta enviada por Manuela Bergerot (portavoz de Más Madrid), quien ofreció disculpas al pueblo mexicano por la gira de Ayuso y rechazó lo que calificó como una «visión imperialista» de la Conquista.

Repercusión internacional

La presidenta de México subrayó que el viaje no ha tenido el impacto positivo esperado por la delegación madrileña, señalando que la noticia en España ha sido, precisamente, el balance negativo de la visita.

«Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita. Ha sido noticia en España por lo mal que le fue», afirmó Sheinbaum, asegurando que incluso el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho alusión al episodio.

Un cierre de gira abrupto

La gira de Ayuso, que buscaba estrechar lazos comerciales y culturales, se ha visto empañada por la cancelación de sus últimos actos programados. Este desenlace refuerza el distanciamiento político entre la administración mexicana actual y los sectores de la derecha española, manteniendo viva la controversia sobre el pasado colonial que ha tensionado las relaciones entre ambos países en los últimos años.