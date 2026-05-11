Madrid, 11 de mayo de 2026 — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, mantendrán una reunión bilateral este martes en el Palacio de la Moncloa. El encuentro tiene como objetivo analizar la gestión de la crisis sanitaria del hantavirus y se producirá justo después de concluir el desembarco de los pasajeros del crucero MH Hondius en Tenerife.

Una reunión estratégica tras el desembarco

La cita está programada para las 9:30 horas, momento en el que se espera que el operativo en el puerto de Granadilla de Abona haya finalizado. Según fuentes gubernamentales, Sánchez ha seguido la evolución del dispositivo «minuto a minuto» en contacto directo con los ministros desplazados a Canarias.

Puntos clave del encuentro:

Balance de la crisis: Se analizarán los protocolos aplicados tras detectarse los casos de hantavirus en el buque neerlandés.

Se analizarán los protocolos aplicados tras detectarse los casos de hantavirus en el buque neerlandés. Liderazgo de la OMS: Tedros Adhanom ha estado presente en Tenerife supervisando el dispositivo, tras haber solicitado personalmente a España que acogiera el barco.

Tedros Adhanom ha estado presente en Tenerife supervisando el dispositivo, tras haber solicitado personalmente a España que acogiera el barco. Compromiso previo: Ambos mandatarios ya se reunieron el pasado sábado, cuando Sánchez reafirmó que ofrecer un puerto seguro era un «deber moral y legal».

Reconocimiento internacional a España

La gestión española ha recibido el respaldo de las principales instituciones europeas. Este lunes, tanto António Costa (presidente del Consejo Europeo) como Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) han trasladado su agradecimiento al Gobierno de España.

«En tiempos de crisis, Europa debe seguir respondiendo con unidad, coordinación y solidaridad», respondió Sánchez a través de la red social X, subrayando que la colaboración con la OMS es la única vía para enfrentar desafíos globales.

Agenda para el martes

Tras la reunión privada, está previsto que ambos líderes ofrezcan una rueda de prensa conjunta a las 10:00 horas. En esta comparecencia se espera que se detallen los próximos pasos en la vigilancia epidemiológica de la cepa Andes y se valore el éxito del corredor sanitario establecido para la repatriación de los pasajeros internacionales y el traslado de los ciudadanos españoles al Hospital Gómez Ulla.