La Comunidad de Madrid reducirá el ITP al 4% y el IAJD al 0,4% en los Presupuestos de 2027, mientras la presidenta autonómica tilda de «catástrofe» la convalidación de los decretos estatales en la Diputación Permanente.

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MADRID. — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado una nueva batería de incentivos fiscales enfocada a facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes. Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la jefa del Ejecutivo regional anunció que la Comunidad rebajará del 6% al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 40 años que adquieran un inmueble de segunda mano.

Asimismo, este grupo de edad verá reducido el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) del 0,75% al 0,4% en la compra de viviendas de obra nueva. Según detalló Ayuso, estas medidas tributarias se incorporarán al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2027, con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero.

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Dura réplica al uso de la Diputación Permanente

El anuncio económico coincidió con la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre por parte de Pedro Sánchez. Ayuso aprovechó el foro para cargar con dureza contra los planes de Moncloa de someter los decretos de vivienda decaídos en el Congreso a la convalidación de la Diputación Permanente.

La presidenta madrileña calificó la maniobra de «catástrofe» y la definió como «una prueba más del secuestro del Parlamento por parte de Pedro Sánchez». A su juicio, utilizar este órgano en periodo preelectoral evidencia la «falta de legitimidad» del Gobierno central y asesta «un golpe durísimo» a la estabilidad de muchas familias.