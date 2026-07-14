Martes de verano y sofá con plan. Si estás decidiendo qué poner esta noche, aquí tienes la mejor parrilla por cadenas, con los horarios para que no tengas que estar haciendo zapping a ciegas. Te adelanto además algunos imprescindibles para que elijas con cabeza (y con ganas).
La 1
La 1
- 20:25 — Aquí la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:40 — Teledeporte 2
- 21:45 — El grand prix del verano
- 00:45 — El grand prix del verano
Para esta cadena, hay un claro comodín: “El grand prix del verano” (21:45). Si quieres mantener el tono ligero y ver algo pensado para disfrutar, es tu mejor apuesta. Y si te quedas con ganas, repiten pasada la medianoche.
Imprescindibles:
- 21:45 El grand prix del verano
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 00:45 El grand prix del verano
La 2
La 2
- 20:05 — Jeopardy
- 21:00 — Trivial Pursuit
- 21:45 — Cifras y letras
- 22:20 — Sigourney Weaver protagoniza el clásico «Alien, el octavo pasajero»
- 22:20 — Alien, el octavo pasajero
- 00:35 — The Real Oppenheimer
- 01:20 — Conciertos de Radio-3
- 01:50 — Ruralitas
Aquí el plan es doble: concursos de los que te engancha el ritmo y, después, cine con mayúsculas. Alien llega fuerte en prime time, con una previa que te mete en contexto a las 22:20.
Imprescindibles:
- 20:05 Jeopardy
- 21:45 Cifras y letras
- 22:20 Alien, el octavo pasajero
- 00:35 The Real Oppenheimer
Antena 3
Antena 3
- 20:00 — Pasapalabra
- 21:00 — Antena 3 Noticias 2
- 21:30 — Deportes 2
- 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 — El Hormiguero
- 23:00 — En tierra lejana
- 00:38 — En tierra lejana
Arranca con Pasapalabra (20:00), ideal para empezar el martes con risas y tensión de concurso. Si lo tuyo es el prime-time de entretenimiento, luego llega un clásico de la televisión en España: El Hormiguero (21:45). Y más tarde, En tierra lejana para los que prefieren seguir con una historia.
Imprescindibles:
- 20:00 Pasapalabra
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
Cuatro
Cuatro
- 20:00 — Noticias Cuatro 2
- 20:40 — El desmarque de Cuatro
- 20:55 — El tiempo
- 21:00 — First Dates
- 21:50 — Horizonte
- 23:10 — Raúl Pérez es ‘El mago del vino’
Si quieres una noche con mezcla de actualidad y entretenimiento, Cuatro tiene el ritmo perfecto: primero información y análisis, y luego el corazón de la noche con First Dates (21:00). Para rematar, destaca el especial de Raúl Pérez con temática de vino.
Imprescindibles:
- 21:00 First Dates
- 21:50 Horizonte
- 23:10 Raúl Pérez es ‘El mago del vino’
- 20:00 Noticias Cuatro 2
Telecinco
Telecinco
- 20:00 — ¡Allá tú!
- 21:00 — Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 — El desmarque Telecinco
- 21:40 — El tiempo
- 21:45 — First Dates
- 23:00 — Universo Calleja
Telecinco apuesta por un recorrido muy reconocible: concurso para arrancar y luego, ya en prime time, First Dates de nuevo (21:45). Si te quedas más allá, Universo Calleja (23:00) es la opción perfecta para cambiar de registro y engancharte con aventuras.
Imprescindibles:
- 21:45 First Dates
- 23:00 Universo Calleja
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
laSexta
laSexta
- 20:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:00 — laSexta Clave
- 21:20 — laSexta Meteo
- 21:25 — laSexta Deportes
- 21:30 — El Intermedio Summer Time
- 23:00 — Eduard Fernández en «Los renglones torcidos de Dios»
En laSexta, el plan para esta noche es de conversación y crítica primero, con laSexta Clave (21:00) y el arranque de la tarde-noche con El Intermedio Summer Time (21:30). Y si te apetece algo más serio y potente para cerrar, ahí está el estreno en horario de late: “Los renglones torcidos de Dios” con Eduard Fernández (23:00).
Imprescindibles:
- 21:30 El Intermedio Summer Time
- 23:00 Los renglones torcidos de Dios
- 21:00 laSexta Clave
- 21:25 laSexta Deportes
¿Con cuál te quedas? Si quieres una noche de concursos, mira La 2 o Antena 3. Si prefieres entretenimiento ligero, First Dates suele ser apuesta segura. Y si buscas “algo más”, reserva laSexta o La 2 para el cine.