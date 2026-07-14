Martes de verano y sofá con plan. Si estás decidiendo qué poner esta noche, aquí tienes la mejor parrilla por cadenas, con los horarios para que no tengas que estar haciendo zapping a ciegas. Te adelanto además algunos imprescindibles para que elijas con cabeza (y con ganas).

La 1

La 1

20:25 — Aquí la tierra

— Aquí la tierra 20:55 — Telediario 2

— Telediario 2 21:40 — Teledeporte 2

— Teledeporte 2 21:45 — El grand prix del verano

— El grand prix del verano 00:45 — El grand prix del verano

Para esta cadena, hay un claro comodín: “El grand prix del verano” (21:45). Si quieres mantener el tono ligero y ver algo pensado para disfrutar, es tu mejor apuesta. Y si te quedas con ganas, repiten pasada la medianoche.

Imprescindibles:

21:45 El grand prix del verano

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

00:45 El grand prix del verano

La 2

La 2

20:05 — Jeopardy

— Jeopardy 21:00 — Trivial Pursuit

— Trivial Pursuit 21:45 — Cifras y letras

— Cifras y letras 22:20 — Sigourney Weaver protagoniza el clásico «Alien, el octavo pasajero»

— Sigourney Weaver protagoniza el clásico «Alien, el octavo pasajero» 22:20 — Alien, el octavo pasajero

— Alien, el octavo pasajero 00:35 — The Real Oppenheimer

— The Real Oppenheimer 01:20 — Conciertos de Radio-3

— Conciertos de Radio-3 01:50 — Ruralitas

Aquí el plan es doble: concursos de los que te engancha el ritmo y, después, cine con mayúsculas. Alien llega fuerte en prime time, con una previa que te mete en contexto a las 22:20.

Imprescindibles:

20:05 Jeopardy

21:45 Cifras y letras

22:20 Alien, el octavo pasajero

00:35 The Real Oppenheimer

Antena 3

Antena 3

20:00 — Pasapalabra

— Pasapalabra 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— Antena 3 Noticias 2 21:30 — Deportes 2

— Deportes 2 21:35 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 — El Hormiguero

— El Hormiguero 23:00 — En tierra lejana

— En tierra lejana 00:38 — En tierra lejana

Arranca con Pasapalabra (20:00), ideal para empezar el martes con risas y tensión de concurso. Si lo tuyo es el prime-time de entretenimiento, luego llega un clásico de la televisión en España: El Hormiguero (21:45). Y más tarde, En tierra lejana para los que prefieren seguir con una historia.

Imprescindibles:

20:00 Pasapalabra

21:45 El Hormiguero

23:00 En tierra lejana

21:00 Antena 3 Noticias 2

Cuatro

Cuatro

20:00 — Noticias Cuatro 2

— Noticias Cuatro 2 20:40 — El desmarque de Cuatro

— El desmarque de Cuatro 20:55 — El tiempo

— El tiempo 21:00 — First Dates

— First Dates 21:50 — Horizonte

— Horizonte 23:10 — Raúl Pérez es ‘El mago del vino’

Si quieres una noche con mezcla de actualidad y entretenimiento, Cuatro tiene el ritmo perfecto: primero información y análisis, y luego el corazón de la noche con First Dates (21:00). Para rematar, destaca el especial de Raúl Pérez con temática de vino.

Imprescindibles:

21:00 First Dates

21:50 Horizonte

23:10 Raúl Pérez es ‘El mago del vino’

20:00 Noticias Cuatro 2

Telecinco

Telecinco

20:00 — ¡Allá tú!

— ¡Allá tú! 21:00 — Informativos Telecinco 21:00

— Informativos Telecinco 21:00 21:30 — El desmarque Telecinco

— El desmarque Telecinco 21:40 — El tiempo

— El tiempo 21:45 — First Dates

— First Dates 23:00 — Universo Calleja

Telecinco apuesta por un recorrido muy reconocible: concurso para arrancar y luego, ya en prime time, First Dates de nuevo (21:45). Si te quedas más allá, Universo Calleja (23:00) es la opción perfecta para cambiar de registro y engancharte con aventuras.

Imprescindibles:

21:45 First Dates

23:00 Universo Calleja

20:00 ¡Allá tú!

21:00 Informativos Telecinco 21:00

laSexta

laSexta

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— laSexta Noticias 20:00 21:00 — laSexta Clave

— laSexta Clave 21:20 — laSexta Meteo

— laSexta Meteo 21:25 — laSexta Deportes

— laSexta Deportes 21:30 — El Intermedio Summer Time

— El Intermedio Summer Time 23:00 — Eduard Fernández en «Los renglones torcidos de Dios»

En laSexta, el plan para esta noche es de conversación y crítica primero, con laSexta Clave (21:00) y el arranque de la tarde-noche con El Intermedio Summer Time (21:30). Y si te apetece algo más serio y potente para cerrar, ahí está el estreno en horario de late: “Los renglones torcidos de Dios” con Eduard Fernández (23:00).

Imprescindibles:

21:30 El Intermedio Summer Time

23:00 Los renglones torcidos de Dios

21:00 laSexta Clave

21:25 laSexta Deportes

¿Con cuál te quedas? Si quieres una noche de concursos, mira La 2 o Antena 3. Si prefieres entretenimiento ligero, First Dates suele ser apuesta segura. Y si buscas “algo más”, reserva laSexta o La 2 para el cine.