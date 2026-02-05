Trece años después de que Elize Matsunaga fuera condenada por asesinar y descuartizar a su esposo, la brasileña ha vuelto a captar la atención pública, esta vez a través de TikTok. La enfermera, que salió de prisión en 2022 bajo libertad supervisada, se ha convertido en un fenómeno entre los jóvenes usuarios de la plataforma, donde sus seguidores la defienden con mensajes que la presentan como víctima de una relación marcada por los celos y el control.

El caso que la llevó a prisión comenzó el 19 de mayo de 2012 en el lujoso ático que compartía con Marcos Kitano Matsunaga, empresario y director ejecutivo de la compañía alimentaria Yoki. Una discusión sobre supuestas infidelidades terminó con Elize disparando a su marido y, posteriormente, desmembrando su cuerpo durante varias horas. Los restos fueron encontrados al día siguiente en tres maletas abandonadas en las afueras de São Paulo.

La polémica resurgió tras el estreno de la serie Tremembé, en Prime Video, que aborda la vida de criminales célebres brasileñas. La repercusión en redes sociales ha sido inmediata: hashtags y videos cuestionan la violencia de género y defienden las acciones de Elize en el contexto de relaciones abusivas.

Diversos testimonios judiciales y reportajes, como el libro del periodista Ullisses Campbell, describen la relación de la pareja como conflictiva y controladora, marcada incluso por episodios insólitos con animales de su zoológico personal y prácticas intimidatorias en su hogar, que incluían el uso de serpientes y un arsenal de armas.

En su confesión, Elize aseguró que actuó movida por los celos y el miedo a perder la custodia de su hija, quien actualmente vive con sus abuelos paternos y mantiene distancia de su madre. A pesar de la gravedad de su crimen, la figura de Elize Matsunaga sigue generando debate en Brasil, convirtiéndose en un fenómeno mediático que desafía las fronteras entre justicia, fama y redes sociales.