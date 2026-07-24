MADRID, 24 de julio de 2026 — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de «dramática» la situación provocada por los incendios forestales que asolan varias provincias españolas y comarcas de países vecinos como Francia. Sánchez ha apelado a la máxima prudencia y a evitar riesgos innecesarios, antes de presidir la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para supervisar los dispositivos de extinción.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha transmitido un mensaje de respaldo a la ciudadanía afectada: «Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo cómo el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas». Asimismo, ha garantizado que el Gobierno mantendrá desplegados todos los recursos necesarios, asegurando el apoyo estatal «en la emergencia y en la posterior recuperación».

Reconocimiento a los servicios de emergencia

El presidente ha expresado su agradecimiento al trabajo ininterrumpido que realizan sobre el terreno los efectivos de extinción y seguridad:

Efectivos desplegados: Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), Unidad Militar de Emergencias (UME), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sistema Nacional de Protección Civil y servicios regionales de emergencias.

Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), Unidad Militar de Emergencias (UME), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sistema Nacional de Protección Civil y servicios regionales de emergencias. Labor ininterrumpida: Sánchez ha destacado el esfuerzo de quienes combaten el fuego «día y noche para frenar el avance de las llamas».

Situación crítica en la Península y en la Unión Europea

La reunión del CECOD se centra en la evaluación de los focos de mayor gravedad en la zona centro de España, así como en el impacto de la ola de incendios a nivel transfronterizo: