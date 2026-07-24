MADRID. — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que la prioridad absoluta del operativo de emergencia desplegado en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila es impedir que los tres incendios forestales activos lleguen a unirse. Marlaska ha calificado la jornada de este viernes como un «día crítico» debido a la combinación de elevadas temperaturas y rachas de fuerte viento.

El titular de Interior ha ofrecido el balance tras presidir la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado situado en la localidad madrileña de Cenicientos. Según los últimos datos oficiales aportados durante la comparecencia, las llamas se han cobrado ya 12.000 hectáreas en total: 9.000 en territorio abulense y 3.000 en la región madrileña.

Un despliegue de más de 2.100 efectivos sobre el terreno

Para hacer frente a la gravedad de los focos y frenar su avance antes de que se conviertan en un único frente incontrolable, la Administración central ha movilizado un amplio contingente coordinado: