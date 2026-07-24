MADRID, 23 de julio de 2026 — Lo que comenzó como un lema político en los pactos autonómicos entre el Partido Popular y Vox se ha convertido por primera vez en norma legal. La aprobación de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 contempla la inclusión del principio de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas públicas y vivienda. Sin embargo, la fórmula jurídica ideada para esquivar la Ley de Extranjería ha abierto un inesperado frente: al exigir un arraigo acreditado mediante un empadronamiento histórico prolongado, la medida amenaza con perjudicar a colectivos profesionales de alta movilidad geográfica, como militares, agentes de las Fuerzas de Seguridad o docentes.

La pirueta legal: cambiar «nacionalidad» por «arraigo histórico»

Dado que la Ley Orgánica de Extranjería prohíbe de forma explícita cualquier tipo de discriminación por razón de origen o nacionalidad en las prestaciones y servicios sociales básicos, la alianza de gobierno en Les Corts ha tenido que reformular el concepto importado de la extrema derecha europea:

Criterio de asignación: Las enmiendas aceptadas a Vox comprometen a la Generalitat a asignar recursos como la vivienda pública bajo el criterio del «arraigo real, duradero y verificable».

Las enmiendas aceptadas a Vox comprometen a la Generalitat a asignar recursos como la vivienda pública bajo el criterio del «arraigo real, duradero y verificable». Requisitos fijados: Para puntuar en las convocatorias públicas se exigirá la acreditación de un empadronamiento histórico prolongado en la Comunitat Valenciana y en España, además de vínculos económicos, laborales o la residencia de familiares de primer grado en el territorio autonómico.

El impacto colateral en profesionales en continuo traslado

El establecimiento de rigurosos baremos basados en la continuidad del empadronamiento o la permanencia en una misma región choca de lleno con las condiciones laborales de determinados empleados públicos:

El problema del arraigo continuo: Militares, guardias civiles, policías nacionales, así como personal sanitario o docente destinado temporalmente en la Comunitat Valenciana, se desplazan con frecuencia de una provincia a otra por motivos de servicio. Al no contar con un empadronamiento histórico ininterrumpido en la región, quedarían en desventaja o directamente excluidos frente a otros solicitantes para el acceso a vivienda protegida o ayudas públicas a las que antes tenían derecho.

Reacción institucional y recursos en el horizonte

La inclusión de esta cláusula ha desencadenado una fuerte respuesta política e institucional: