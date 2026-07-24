MÁLAGA. — La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en una operación que se ha saldado con cuatro detenidos —ya en prisión provisional— y la incautación de un potente arsenal militar junto a un importante alijo de sustancias estupefacientes.

La investigación, asumida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría de Málaga con el apoyo del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos, se inició el pasado mes de mayo y ha permanecido bajo secreto de sumario por orden judicial.

Un arsenal preparado para el combate

Entre las distintas fases del operativo y los registros realizados en varios municipios malagueños, los agentes han intervenido un volumen de armamento inédito en la zona:

Armamento pesado y explosivos: 36 fusiles de asalto , 11 pistolas (armas cortas) y 11 granadas de mano .

, 11 pistolas (armas cortas) y . Equipamiento táctico: 7 silenciadores, 8 chalecos antibalas, dos placas balísticas capaces de resistir munición de guerra y más de 5.000 cartuchos de diversos calibres.

Material bélico y de protección incautado: ├── 36 Fusiles de asalto ├── 11 Granadas de mano ├── 11 Armas cortas (pistolas) ├── 7 Silenciadores ├── 8 Chalecos antibalas y 2 placas balísticas └── +5.000 Cartuchos de munición

Alijo de drogas y cronología de las detenciones

El operativo policial arrancó con la interceptación de un vehículo en el que se hallaron las primeras seis armas largas automáticas y tres granadas, procediéndose al arresto de su conductor.

Posteriormente, el pasado lunes, los agentes interceptaron un segundo vehículo que transportaba 120 kilos de cocaína, lo que desencadenó la detención de dos personas más y la posterior captura de un cuarto integrante de la red.

En los registros posteriores se incautaron además 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de ‘tusi’ (cocaína rosa). La causa está bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Vélez-Málaga con el impulso del Ministerio Fiscal.