Madrid — La Ejecutiva federal del PSOE ha cerrado filas en torno a su candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tras el adverso escenario dejado por los comicios autonómicos, donde la formación ha cosechado los peores registros de su historia en la comunidad al quedarse con 28 escaños.

En una comparecencia este lunes en TVE, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha querido poner en valor el esfuerzo de la exministra, asegurando que «se ha dejado la piel» a lo largo de una campaña volcada en la defensa de los servicios públicos, y le ha agradecido públicamente haber dado el «paso adelante» para liderar el cartel electoral en un contexto complejo.

Autonomía para decidir en Andalucía

A pesar del varapalo en las urnas, Ferraz ha querido respetar los cauces internos de la federación andaluza a la hora de dirimir las responsabilidades políticas. Mínguez ha derivado las decisiones estratégicas de futuro a las reuniones de análisis que se celebran este mismo lunes:

Respeto a los tiempos internos: «Es el Partido Socialista andaluz el que tiene que tomar las decisiones. En cualquier caso, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, de todo el Partido Socialista y, evidentemente, de toda la militancia», ha subrayado.

«Es el Partido Socialista andaluz el que tiene que tomar las decisiones. En cualquier caso, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, de todo el Partido Socialista y, evidentemente, de toda la militancia», ha subrayado. Capacidad de resiliencia: Frente a las voces que auguran una crisis profunda en el feudo andaluz, la portavoz ha recordado que el PSOE cuenta con 147 años de historia en los que ya les han puesto «muchas esquelas», reivindicando al partido como la única alternativa sólida de gobierno en la región.

Cargas contra la estrategia nacional del PP

Más allá de la autocrítica interna que se abordará en la Ejecutiva federal, el PSOE ha dirigido sus dardos hacia Génova. Para los socialistas, el ciclo electoral autonómico se cierra con un «fracaso» en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, al que acusan de instrumentalizar las distintas comunidades autónomas con el único objetivo de desgastar al Gobierno central y llegar a la Moncloa.

Al ser cuestionada por una hipotética ronda de contactos con el candidato popular y vencedor de las elecciones, Juanma Moreno, Mínguez se ha mostrado tajante, descartando facilitarle el camino y asegurando que «él solo se ha puesto en el lío». Desde la óptica socialista, los resultados demuestran que el Partido Popular sale de esta cita con las urnas siendo «cada vez más dependiente de la ultraderecha» de Vox debido a la incapacidad de Feijóo para frenar su avance institucional.