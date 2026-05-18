POLÍTICA EXTERIOR | El presidente del Gobierno ignora las preguntas sobre el resultado electoral en Andalucía y centra su discurso en la OMS contra las privatizaciones sanitarias y los vetos ideológicos.

GINEBRA. – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención este lunes ante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS en Ginebra para marcar perfil ideológico en clave nacional. Sánchez ha arremetido con dureza contra el concepto de ‘prioridad nacional’ que Vox intenta imponer al PP y, en clara alusión a la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado contra quienes buscan «convertir la salud en un negocio».

El jefe del Ejecutivo ha esquivado hacer declaraciones a los periodistas a su llegada al foro internacional al ser preguntado por los resultados de las elecciones andaluzas celebradas el día anterior, evitando cualquier tipo de autocrítica o aclarar si los comicios alteran sus planes de legislatura.

Réplica a las exigencias de Vox en Andalucía

Pese a su silencio inicial ante la prensa, Sánchez sí ha respondido de forma indirecta a la actualidad política al desacreditar la ‘prioridad nacional’ que Vox pretende plantear a Juanma Moreno en Andalucía. Frente a los discursos que buscan excluir a ciertos colectivos de la atención médica, el presidente ha defendido que la verdadera prioridad de un Estado es proteger a la ciudadanía sin excepciones.

«Quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino que lo está debilitando», ha advertido de forma tajante.

Como contraposición, ha sacado pecho de la gestión de su Gabinete, recordando que en los últimos años España ha incrementado el presupuesto de Sanidad un 43 % y ha blindado el acceso universal y gratuito al sistema público, independientemente del origen o la situación económica del paciente.

Alusión a Ayuso: «Consecuencias devastadoras»

El grueso de su discurso ha orbitado en torno a las amenazas que acechan a la solidez de los sistemas públicos de salud, señalando directamente la presión de los sectores que privatizan los servicios. Sánchez ha lamentado la existencia de dirigentes que utilizan las instituciones para «desviar millones de dinero público hacia grandes empresas privadas, debilitando lo común para enriquecer a unos pocos».

Ruptura democrática: El líder del Ejecutivo ha recalcado que anteponer el dinero a la salud «rompe el contrato social más básico de todo sistema democrático».

El líder del Ejecutivo ha recalcado que anteponer el dinero a la salud «rompe el contrato social más básico de todo sistema democrático». Modelo de negocio: Ha calificado de «devastadoras» las consecuencias del modelo sanitario que promueve la derecha en autonomías como la Comunidad de Madrid.