El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha sido recibido este lunes en audiencia por el papa León XIV. Tras el encuentro, el jefe de la diplomacia española ha destacado la «enorme sintonía» que existe entre la Santa Sede y el Gobierno de España en materia de políticas humanitarias.

Un gesto de cercanía y amistad hacia España

Aunque el ministro tenía programada inicialmente una reunión de trabajo con el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, el papa León XIV decidió concederle una audiencia privada que no figuraba en la agenda oficial.

Albares ha valorado este encuentro ante los medios de comunicación como un hecho de gran relevancia:

«Ha sido un gesto fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España por parte de Su Santidad».

Los ejes del encuentro: Migración, paz y la próxima visita papal

Durante la audiencia se abordaron temas de profunda relevancia internacional y bilateral, entre los que destacaron los siguientes puntos clave:

Política migratoria y derechos humanos: Se constató una plena coincidencia en la necesidad de defender la dignidad de todas las personas, con un énfasis especial en la protección de los derechos de los migrantes.

Se constató una plena coincidencia en la necesidad de defender la dignidad de todas las personas, con un énfasis especial en la protección de los derechos de los migrantes. Defensa de la paz: Ambos líderes coincidieron en el firme rechazo del uso de la guerra como vía para resolver conflictos internacionales y en la defensa del derecho internacional.

Ambos líderes coincidieron en el firme rechazo del uso de la guerra como vía para resolver conflictos internacionales y en la defensa del derecho internacional. Próximo viaje a España: La reunión sirvió también para repasar los detalles de la esperada visita que el pontífice realizará a España del 6 al 12 de junio.

Esta coincidencia de visiones consolida la relación diplomática entre España y la Santa Sede en un momento crucial para la agenda humanitaria global.