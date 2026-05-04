El expresidente del Gobierno reivindica la unidad constitucionalista frente al terrorismo y denuncia el uso de la política penitenciaria como «moneda de cambio» parlamentaria.

ZARAGOZA. — En el marco del homenaje por el 25º aniversario del asesinato de Manuel Giménez Abad a manos de ETA, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha lanzado una dura crítica contra los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con EH Bildu y las recientes reducciones de penas a presos de la banda terrorista. Durante el acto celebrado en la capital aragonesa, Aznar ha reivindicado la histórica alianza que PP y PSOE mantuvieron contra el terrorismo, lamentando la deriva actual de la política nacional.

«La política penitenciaria no puede convertirse bajo ningún concepto en la moneda de cambio con que obtener apoyos parlamentarios», ha advertido con rotundidad el expresidente, denunciando que se está utilizando la autoridad administrativa para acelerar permisos penitenciarios antes de que la Fiscalía pueda recurrirlos.

«Demolición» de la arquitectura jurídica contra el terror

Aznar ha centrado parte de su intervención en la relación entre el actual Gobierno y la formación abertzale, afirmando que «sin ETA, Bildu no tendría los escaños para hacer presidente a Pedro Sánchez». Asimismo, ha acusado al actual jefe del Ejecutivo de liderar la «demolición» del marco político y jurídico que en su día construyeron conjuntamente el PP y el PSOE para asfixiar la capacidad operativa y de chantaje de la organización terrorista.

Ante las críticas que acusan a los populares de instrumentalizar el terrorismo, el exlíder del PP ha respondido con firmeza: «Quien diga que el PP necesita a ETA y que por eso habla de ella, le contestamos que esa afirmación ofende la inteligencia y la memoria».

Reivindicación de la memoria y la dignidad de las víctimas

El acto ha servido para recordar la figura de Manuel Giménez Abad, el entonces presidente del PP de Aragón que fue tiroteado por la espalda en 2001 cuando se dirigía a un partido de fútbol junto a su hijo. Aznar ha alertado de que Bildu intenta «cancelar a las víctimas como referencia democrática prioritaria» y ha abogado por defender su significado político para «atajar la impunidad histórica a la que aspiran sus legatarios».

«Ninguna memoria que quiera apellidarse democrática podrá olvidar el tributo de sangre del partido que más la derramó en su defensa», sentenció Aznar.

Respaldo de los líderes del PP aragonés

Al homenaje también han asistido figuras históricas del partido en la región como la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el exdelegado del Gobierno, Gustavo Alcalde. Ambos han coincidido en el diagnóstico de Aznar, lamentando que «el PSOE hoy no tiene nada que ver con el que pactábamos codo con codo contra el terrorismo».

Por su parte, el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado que no se puede permitir que la historia se reescriba. En este sentido, ha recordado que el actual acuerdo de Gobierno en la comunidad incluye la obligatoriedad de estudiar la «historia del terrorismo en España» en los planes educativos a partir del curso 2027/2028, con el fin de concienciar a las nuevas generaciones y dignificar la memoria de las víctimas.