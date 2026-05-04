Madrid — El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, compartirán escenario el próximo 21 de mayo en el Ateneo de Madrid. Bajo el lema «Frenar a la extrema derecha», este encuentro —organizado por la asociación de consumidores Facua— surge como respuesta directa a los últimos episodios de tensión política y judicial, marcados por la denuncia de Begoña Gómez contra el activista Vito Quiles.

El debate contará también con la participación del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y la comunicadora Sarah Santaolalla.

Un frente común contra el «acoso y la difamación»

El anuncio del evento fue realizado por el propio Rubén Sánchez a través de sus redes sociales, donde se mostró contundente respecto a los motivos de la convocatoria:

«No vamos a permitir que agitadores a sueldo del PP y Vox se dediquen a amenazarnos, acosarnos y difamarnos disfrazándose de periodistas. Nos estamos jugando la democracia».

Desde Facua han subrayado que tanto la organización como varios de sus dirigentes llevan años siendo blanco de campañas de desprestigio por parte de lo que denominan «pseudomedios y agitadores de extrema derecha». Como balance de esta batalla legal, la asociación destaca que su secretario general ya ha ganado 30 sentencias y mantiene abiertas otras tantas causas judiciales.

El detonante: El incidente en Las Rozas y la denuncia de Begoña Gómez

La implicación de un ministro del Gobierno en este acto llega apenas unos días después de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, denunciara a Vito Quiles por agresión.

Los hechos ocurrieron en una cafetería de Las Rozas (Madrid), donde Gómez se encontraba en un espacio privado junto a unas amigas. En las imágenes difundidas posteriormente por el propio Quiles se observa a los acompañantes de Gómez zarandeando al activista para evitar que continuara grabando la escena.

Ofensiva socialista en el Congreso contra Quiles

En paralelo a la convocatoria del acto, el Grupo Parlamentario Socialista ha elevado la presión sobre Vito Quiles registrando una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso de los Diputados.

El PSOE exige que se aclaren las circunstancias en las que Quiles —quien dispone de una acreditación de prensa en la Cámara Baja como redactor literario— grabó un vídeo dentro del despacho de una diputada. En dicha grabación, el activista lanzaba ataques contra periodistas y amenazaba con acciones legales a Begoña Gómez.

Las claves de la denuncia en el Congreso: