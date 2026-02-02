La 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada anoche en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, será recordada como el momento en que la música en español rompió definitivamente el techo de cristal de la industria estadounidense. Bad Bunny se convirtió en el gran protagonista al lograr que, por primera vez en la historia, un álbum íntegramente en castellano, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, se alzara con el galardón a Mejor Álbum del Año, el premio más prestigioso de la noche.

Sin embargo, más allá de lo musical, el artista puertorriqueño utilizó el escenario para lanzar un contundente mensaje político contra las políticas migratorias de la administración Trump, sumándose a un movimiento de protesta que tiñó de negro y reivindicación la gala.

Un discurso frontal: «No somos salvajes»

Al subir a recoger sus gramófonos (también ganó Mejor Álbum de Música Urbana e Interpretación de Música Global por EoO), el «Conejo Malo» no anduvo con rodeos. «Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE fuera«, sentenció ante una audiencia que rompió en aplausos. El cantante defendió la dignidad de la comunidad latina con palabras cargadas de emoción: «No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres… somos humanos y somos americanos».

Bad Bunny, que protagonizará el show del descanso de la Super Bowl el próximo domingo 8 de febrero, instó a combatir la polarización actual con empatía. «El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más fuerte es el amor. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor porque amamos a nuestra familia y a nuestra gente», añadió el artista, quien ha evitado dar conciertos en ciertos estados de EE.UU. por temor a redadas federales contra sus seguidores.

Billie Eilish y el «frente unido» contra el ICE

Benito Martínez no estuvo solo en su protesta. Billie Eilish, ganadora de la Mejor Canción del Año por Wildflower, lució durante toda la velada un pin con el lema «ICE out» (Fuera el ICE), un accesorio que también portaron otras estrellas como Justin Bieber, Hailey Bieber o Kehlani.

Al recoger su premio, Eilish fue tajante: «Nadie es ilegal en territorio robado. Que le jodan al ICE», exclamó en referencia a las recientes redadas masivas en ciudades como Minneapolis. Este gesto colectivo convirtió la alfombra roja y el escenario en un altavoz contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El humor ácido de Trevor Noah y el desafío a Trump

El presentador de la gala, Trevor Noah, que se despidió anoche de la conducción de los premios, mantuvo un tono altamente crítico con Donald Trump. Durante un intercambio con Bad Bunny, Noah bromeó sobre mudarse a Puerto Rico si la situación en EE.UU. empeoraba, a lo que el cantante respondió recordándole que la isla también es territorio estadounidense: «No se lo digas a esta gente», remató el cómico entre risas.

Noah no se mordió la lengua al lanzar ataques directos contra el presidente y sus aliados, como Nicki Minaj, de quien dijo que no estaba en la gala por estar «en la Casa Blanca discutiendo temas muy importantes con Trump». Incluso logró que Bad Bunny cantara unos versos de su tema DtMf, rompiendo simbólicamente las restricciones que el contrato del Super Bowl le imponía para no actuar en eventos previos.